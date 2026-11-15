Jana-Maria Herz' Mama kämpft mit ihrem Reality-TV-Debüt

Eva-Maria Herz betritt gerade völliges Neuland: Die Mutter von Jana-Maria Herz (34) ist zum ersten Mal in einer Realityshow zu sehen. Gemeinsam mit ihrer Tochter nimmt sie an der ersten Staffel von Prominent verwandt teil. Offenbar bringt das Abenteuer auch einige Herausforderungen mit sich. In ihrer Instagram-Story meldete sich Eva-Maria jetzt aus ihrer Wahlheimat Marbella und gab einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Und dann wollte ich euch noch sagen, dass ich also kein Profi bin, dass das für mich echt alles sehr anstrengend ist, aber dass ich mich jetzt der Aufgabe stellen muss", erklärte sie. Den Zuschauern möchte sie zeigen, was hinter einer solchen Teilnahme steckt: "Es ist mir wichtig, dass Menschen auch erfahren, dass das nicht so leicht ist, in so eine Show zu gehen, dass man provoziert wird, dass man seine Frau stehen muss und sich nicht alles gefallen lassen darf."

Nach ihrem TV-Debüt hat sich Eva-Maria direkt das nächste Ziel gesetzt: Künftig möchte sie auf Instagram mehr von sich zeigen – auch wenn ihre Clips nicht immer professionell wirken sollten. Ihre Follower sollen sie durch ihren Alltag in Marbella begleiten. Dabei sollen sie erfahren, wie sie lebt, was ihren Lifestyle ausmacht und was sie selbst spannend findet. Den Anfang machte sie gleich mit einem Spaziergang durch die spanische Stadt. Zuerst ging es zum Wandbrunnen El Chorro, an dem sie nach eigenen Angaben jeden Morgen frisches Quellwasser abfüllt. Danach zeigte sie ihren Fans einen Garten mit weißen Rosen und Hibiskus. Anschließend ging es für sie zur Arbeit in ihr Geschäft. Wie sie verriet, gehört der Sonntag für sie fest zum Arbeitsalltag. Als störend empfindet sie das offenbar nicht – vielmehr scheint ihr der Austausch mit ihrer netten Kundschaft sogar eine willkommene Auszeit zu bieten.

In "Prominent verwandt" geht es vor allem um die angespannte Beziehung zwischen Eva-Maria und Jana-Maria. Rund ein Jahr lang wohnten Mutter und Tochter gemeinsam in Marbella. Inzwischen wünscht sich Jana-Maria allerdings mehr Abstand und ein eigenständigeres Leben. Zusätzlich belastet die Zeit nach dem Tod von Jana-Marias Vater das Verhältnis der beiden. Die Tochter berichtet, dass sie sich damals alleingelassen gefühlt und schon früh Verantwortung übernommen habe. Eva-Maria selbst führt die Spannungen allerdings nicht auf ihr eigenes Verhalten zurück. Vielmehr habe sie nach dem Tod ihres Mannes ein Stück ihrer Jugend wiederentdeckt, erklärt sie.

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RTL Eva-Maria Herz und ihre Tochter Jana-Maria bei "Prominent verwandt", 2026

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, September 2026

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