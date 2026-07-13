So süß feiert Sarafina Wollny ihren siebten Hochzeitstag

Sieben Jahre verheiratet – und augenscheinlich noch immer so verliebt wie am ersten Tag: Sarafina Wollny (31) hat ihren siebten Hochzeitstag mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram gefeiert. Die Realitybekanntheit teilte dort eine Reihe von Fotos, die sie und ihren Mann Peter Wollny (33) an ihrem großen Tag zeigen. In festlicher Kulisse sind die beiden bei innigen Küssen, herzlichen Umarmungen und dem gegenseitigen Anstecken der Ringe zu sehen – und natürlich beim vielen Lachen. Dazu verfasste Sarafina liebevolle Worte an ihren Ehemann.

"Heute vor 7 Jahren haben wir zueinander Ja gesagt und ich würde immer wieder Ja sagen", schrieb Sarafina, die im Streit zwischen ihrer Schwester Loredana (22) und ihrer Mutter Silvia (61) klar hinter dem Familienoberhaupt steht, unter ihren Post. Ihr Hochzeitstag sei "einer der schönsten Tage unseres Lebens und der Beginn unserer gemeinsamen Reise" gewesen. Seitdem hätten sie vieles gemeinsam erlebt: "Wir haben unzählige Erinnerungen geschaffen, gemeinsam gelacht, geweint, geträumt und jede Herausforderung Hand in Hand gemeistert." Ihren Mann bezeichnete sie dabei als weit mehr als nur ihren Ehemann: "Du bist nicht nur mein Ehemann, sondern auch mein bester Freund, mein sicherer Hafen und mein größter Halt." Mit den Worten "Auf uns, heute, morgen und für immer" rundete sie ihren Beitrag ab.

Sarafina Wollny wurde durch die RTL-Sendung Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie bekannt, in der das Leben der Großfamilie Wollny dokumentiert wird. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie inzwischen drei Kinder. Ihren Mann, der aktuell mit heftigen Rückenschmerzen zu kämpfen hat, bezeichnete sie in ihrem Instagram-Post als "den schönsten Zufall meines Lebens" – und fragte sich selbst: "Wie wahrscheinlich war es eigentlich, dass sich unsere Wege kreuzen?" Auf die gemeinsamen Jahre, die noch vor ihnen liegen, freue sie sich nach eigenen Angaben auf "jeden einzelnen Moment".

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny teilt auf Instagram einen liebevollen Beitrag zu Ehren ihrer Ehe.

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny aud der Hochzeit von Loredana. April 2025