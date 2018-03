Endlich zeigen sie allen ihre Liebe! Seit wenigen Monaten ist Sängerin Taylor Swift (28) wieder glücklich vergeben – an den Schauspiel-Hottie Joe Alwyn (26)! Lange versuchte das Pärchen seine Liebe mit allen Mitteln geheim zu halten. Und darin war das Duo auch richtig gut: Sie wurden erst einmal gemeinsam gesichtet – bis jetzt! Denn die beiden zeigen sich jetzt Arm in Arm in einem Instagram-Video zusammen mit ihrer Freundin Stefflon Don auf einem Konzert von ihrem gemeinsamen Kumpel Ed Sheeran (26). Und die Turteltauben konnten dabei kaum die Finger voneinander lassen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de