Billy Idol wagt mit 70 einen neuen Sound auf seinem Album

Billy Idol (70) denkt auch mit 70 Jahren noch lange nicht ans Aufhören: Der Rockmusiker arbeitet bereits an seinem zehnten Studioalbum. Es soll an seine erst 2025 veröffentlichte Platte "Dream Into It" anknüpfen. Im Interview mit Billboard verriet der Brite nun, dass sich seine Fans auf einen etwas anderen Sound einstellen können. Elektronische Elemente sollen auf dem neuen Album stärker zum Einsatz kommen. Seinem charakteristischen Stil bleibt er dabei jedoch treu. "Es ist ein bisschen mehr Electronica dabei, aber es ist immer noch total Achtziger, immer noch total Billy Idol. Es ist immer noch total Rock 'n' Roll. Wir fügen lediglich Farben hinzu, die wir eine Weile nicht verwendet haben", erklärte der Sänger. Wann die Platte erscheinen wird und ob erneut Gastmusiker mitwirken, ist bislang noch offen.

Für sein vorheriges Album hatte sich Billy prominente Unterstützung ins Studio geholt: Avril Lavigne (42), Alison Mosshart und Joan Jett (68) waren an "Dream Into It" beteiligt. Trotz seiner mittlerweile sechs Jahrzehnte umspannenden Karriere denkt der Musiker nicht an den Ruhestand. "Wir werden es tun, solange wir können. Man weiß nie, wie lange es weitergehen kann, also machen wir es, solange wir können. Rocken, bis wir umfallen", stellte er gegenüber dem Magazin klar. Die lange Zeit im Musikgeschäft habe seine Verbundenheit mit der eigenen Kunst sogar noch vertieft. An seiner Energie und seiner Einstellung habe sich seit seinem 20. Lebensjahr nichts geändert. Auch auf der Bühne wolle er sich weiterhin voll ausleben. Der Rocker räumte allerdings ein, dass ihm sein Körper mittlerweile gewisse Grenzen setze. Einige Dinge, etwa Sprünge nach unten, seien inzwischen nicht mehr möglich.

Neben den Arbeiten an seinem neuen Album steht für Billy, der kürzlich Details zu seiner früheren Drogenabhängigkeit teilte, schon bald ein besonderer Meilenstein an: Am 14. November soll er gemeinsam mit seinem langjährigen Gitarristen Steve Stevens in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Dass die Ehrung beiden zusammen zuteilwird, bedeutet dem Sänger besonders viel. "Das ist wirklich das i-Tüpfelchen, weil er so großartig ist. Er war immer für mich da. Als sie sagten, dass wir gemeinsam aufgenommen werden, hat das das Ganze für mich erst vollkommen gemacht", schwärmte er im Gespräch mit Billboard. Noch immer könne er kaum glauben, dass ihm diese Auszeichnung zuteilwird. Schließlich habe er sich bereits im Alter von sieben Jahren in den Rock 'n' Roll verliebt. Seitdem sei es sein Traum gewesen, in einer Band zu spielen, Songs zu schreiben und Musik zu machen. Außerdem betonte Billy, dass es mitunter mehrere Jahre dauern könne, bis Künstler in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Zu den weiteren Geehrten seines Jahrgangs zählen unter anderem Phil Collins (75), New Order, Joy Division und Oasis.

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Getty Images Billy Idol, Sänger

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Getty Images Avril Lavigne bei den iHeartRadio Music Awards 2024

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