Ist Drake (32) wieder frisch verliebt? Im Sommer 2016 war der Rapper noch mit seiner Kollegin Rihanna (30) zusammen. Bei den MTV Video Music Awards machte er der hübschen Sängerin damals eine Liebeserklärung, doch die Romanze zwischen den beiden Künstlern war nur von kurzer Dauer. Nach der Trennung gab der R'n'B-Star nur noch wenig aus seinem Liebesleben preis. Doch jetzt wurde der 32-Jährige mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet!

In einem Instagram-Livevideo flirtete Drake kürzlich heftig mit der britischen Rapperin Stefflon Don (26). Drake nannte der 26-Jährigen unter anderem mehrere Gründe, warum er der perfekte Mann für sie wäre. Und nun hat der "One Dance"-Interpret den Worten scheinbar Taten folgen lassen und führte sie zu einem romantischen Date aus. Das Paar verbrachte laut Informationen von Hollywood Life einen traumhaften Abend in Miami. Während des gemeinsamen Dinners sollen die beiden nur Augen füreinander gehabt und Drake bis über beide Ohren gestrahlt haben.

Rihanna scheint unterdessen vergessen: In dem Instagram-Video hatte Stefflon Drake auch nach dessen Beziehungsstatus gefragt. Dieser bestätigte, dass er derzeit Single sei, aber bereit wäre, dies zu ändern.

Getty Images Drake und Rihanna bei den MTV Video Music Awards 2016 in New York City

Jeff Spicer/Getty Images Stefflon Don bei den The Rated Awards in London

Getty Images Rapper Drake bei einer Veranstaltung in New York, 2017

