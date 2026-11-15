Trotz Trennung: Trägt Ex Lee Katie Price' Namen auf Genital?

Während Katie Price (48) ihre vierte Ehe beenden möchte, setzt ihr Nochehemann Lee Andrews offenbar auf einen Liebesbeweis der besonders skurrilen Art. Der Geschäftsmann will seiner Frau ausgerechnet an einer äußerst intimen Körperstelle ein Denkmal gesetzt haben. Nach Informationen von The Sun on Sunday ziert neuerdings der in verschnörkelten Buchstaben gestochene Schriftzug "Katie P" sein Geschlechtsteil. Vor Bekannten in seiner Wahlheimat Dubai soll Lee bereits mit dem außergewöhnlichen Kunstwerk geprahlt haben. Auch gegenüber der britischen Zeitung machte er aus dem angeblichen Tattoo kein Geheimnis. Stattdessen ließ er sich zu einem ziemlich freizügigen Kommentar hinreißen: "Ja, man könnte das Alphabet auf meinen Schwanz schreiben, plus Katies Namen." Ausgerechnet während des Scheidungsdramas scheint der Unternehmer damit ein Zeichen seiner Zuneigung setzen zu wollen.

Schon während ihrer gemeinsamen Zeit ließ Lee mehrfach die Tattoonadel für seine Angebetete ansetzen. Neben den Namenszügen auf seiner Hand und seinem Bauch prangt auf seinem Rücken die Botschaft "Owned by Katie" – auf Deutsch: "Im Besitz von Katie". Eine Quelle äußerte gegenüber The Sun on Sunday Zweifel an seiner jüngsten Aktion: "Das Tattoo ist absolut verrückt. Es könnte ein Versuch sein, ihr zu zeigen, wie sehr er sie liebt, und seine Art, sie zurückzugewinnen, aber es könnte auch wirklich abschreckend wirken." Auf die Blitzhochzeit im Januar 2026 folgten turbulente Monate: Die britische Zeitung konfrontierte Lee mit schweren Betrugsvorwürfen. Im Mai landete er wegen einer zivilrechtlichen Angelegenheit für vier Wochen im Gefängnis, im Juli begann ein weiterer dreimonatiger Haftaufenthalt. Im September soll Katie schließlich via WhatsApp den Schlussstrich gezogen haben.

Ganz aus ihrem Leben verbannt hat die Britin den Geschäftsmann offenbar noch nicht. Bei einer bevorstehenden Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate möchte Katie neben Beautyeingriffen auch ein Treffen mit Lee einplanen. Seit dem Zerbrechen ihrer Beziehung haben sich die beiden nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ob das angekündigte Wiedersehen der endgültigen Klärung ihrer Differenzen dienen soll, behielt die Realitybekanntheit bislang für sich. Für die fünffache Mama ist es nicht die erste gescheiterte Ehe. In der Vergangenheit schwor sie bereits dem Musiker Peter Andre (53), dem Kampfsportler Alex Reid (51) und Kieran Hayler (39) die ewige Treue. Auf ihren Social-Media-Kanälen gewährt Katie regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren fünf Kindern.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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