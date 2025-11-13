Brittany Snow über Rückzug: "Mein Leben hing davon ab"

Brittany Snow (39) hat in einem Interview mit dem Magazin Self über eine prägende Zeit in ihrem Leben gesprochen. Die Schauspielerin enthüllte, dass sie sich mit 23 Jahren dazu entschied, Hollywood den Rücken zu kehren – ein Schritt, der ihre Rettung bedeutete. "Mein Leben hing davon ab", so Brittany mit Blick auf ihre damals ernste psychische Verfassung. Während dieser zweijährigen Auszeit konzentrierte sich die heute 39-Jährige auf ihre mentale Gesundheit, bevor sie 2011 mit dem Film "Pitch Perfect" wieder auf die Leinwand zurückkehrte. Brittany, die für ihren Durchbruch in der Highschool-Komödie "John Tucker Must Die" bekannt ist, ist mittlerweile erneut im Rampenlicht und spielt aktuell in der Netflix-Serie "The Hunting Wives" mit.

Im Gespräch mit People reflektierte die Schauspielerin auch, wie wichtig diese Pause für sie war. "Ich dachte, ich würde nie wieder arbeiten", teilte Brittany mit. Doch die bewusste Auszeit half ihr nicht nur, ihre Ängste zu bewältigen, sondern auch dabei, ihre Karriere und ihr Leben neu zu ordnen. In ihrer neuen Rolle in "The Hunting Wives" spielt sie Sophie, eine Frau, die von der Ostküste nach Texas zieht und sich von der glamourösen Margo Banks, dargestellt von Malin Akerman (47), faszinieren lässt. "Es ist schön, dass Menschen heute so offen sind", sagte Brittany über ihre Figur in der Serie und die Entwicklung in Sachen Offenheit gegenüber psychischer Gesundheit.

Abseits ihrer Rolle hat Brittany seit jeher selbst dafür plädiert, offen über mentale Gesundheitsthemen zu sprechen. Bereits 2007 offenbarte sie in einem Essay ihre Kämpfe mit psychischen Problemen und Essstörungen – eine Entscheidung, die jedoch zunächst auf negative Reaktionen stieß. Der Mut zur Transparenz hat ihr jedoch geholfen, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen eine Stimme zu geben. Auch heute, als erfolgreiche Schauspielerin und Produzentin, bleibt dies ein zentraler Aspekt ihrer Persönlichkeit. In Interviews betonte Brittany immer wieder, wie wichtig es ist, sich selbst genug Zeit und Raum zur Heilung zu geben, etwas, das ihr einst das Leben rettete.

Getty Images Brittany Snow, Schauspielerin

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Getty Images Brittany Snow im September 2024