Die Schauspieler Malin Akerman (40) und Jack Donnelly haben geheiratet! Im März 2017 gaben sie offiziell ihre Beziehung bekannt – mit einem heißen Kuss in Puerto Rico. Noch im Oktober desselben Jahres hielt der "Atlantis"-Darsteller um die Hand der blonden Schönheit an! Und Mittelamerika hat es ihnen anscheinend angetan, denn die Hochzeitszeremonie fand in Mexiko statt: Dort gaben sich die verliebten Turteltauben am Samstag das Jawort!

Wie People berichtet, tauschten die schwedisch-kanadische "Billions"-Darstellerin und ihr britischer Schatz an einem Strand in Tulum die Ringe aus. Die 40-Jährige schritt in einem rosa Kleid auf ihren Bräutigam zu, erzählte ein Insider dem Magazin. Laut der Quelle feierte das Paar seinen großen Tag mit Freunden und Familie.

Für Malin ist es bereits die zweite Ehe. Ihren Ex-Mann Roberto Zincone hatte sie 2003 kennengelernt, vier Jahre später heirateten sie in Italien. Kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Sebastian im Jahr 2013 reichte Roberto jedoch die Scheidung ein.

Getty Images Malin Akerman und Jack Donnelly auf der "Rampage"-Premiere, 2018

Getty Images Jack Donnelly und Malin Akerman auf der "Rampage"-Premiere, 2018

Getty Images Jack Donnelly und Malin Akerman in New York, 2017

