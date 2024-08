Diese Stars wünschen den Paralympics-Athleten viel Erfolg

Der Startschuss für die Paralympics 2024 ist gefallen! Am Mittwochabend wurden die Spiele mit einer spektakulären Show in Paris eröffnet. Sportfans weltweit werden in den nächsten Wochen nun wieder mit den Profis mitfiebern. Auch der ehemalige Leichtathletik-Star Mathias Mester (37), der im Jahr 2008 bei den Paralympischen Spielen eine Silbermedaille gewann, drückt seinen Kollegen die Daumen. In einem Instagram-Beitrag richtet er motivierende Worte an die antretenden Sportler: "Team Deutschland [...], bringt viele Medaillen mit. Gebt euer Bestes, aber vor allen Dingen: Habt ganz, ganz viel Spaß!"

In dem Video betont Mathias die Wichtigkeit der Paralympics. "Ihr wisst, wir haben einen Auftrag, lasst uns Menschen motivieren und inspirieren", erklärt er und fügt hinzu: "Ich glaube an euch und viele, viele andere auch." Was folgt, beweist, dass der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer damit keine leeren Worte ausspricht, denn nachfolgend bekunden zahlreiche Stars in kurzen Clips ihre Glückwünsche. "Heute starten die Paralympischen Spiele in Paris und ich drücke natürlich unseren deutschen Teilnehmern die Daumen. Ich bin am Start und werde es verfolgen", macht zum Beispiel der Social-Media-Star Knossi (38) deutlich.

Nicht nur Knossi hat einen Gastauftritt in Mathias' Video. Auch die Schauspielerin Sarah Mangione (34) oder der berühmte Hundetrainer Martin Rütter (54) wünschen den Sportlern ganz viel Glück. Doch damit nicht genug: "Heute beginnen die Paralympischen Spiele. Ich drücke euch allen die Daumen. Team Deutschland, toi, toi, toi", betont die Comedian Hazel Brugger (30). Dem Beispiel der anderen folgen außerdem die Komiker Abdelkarim (42) und Simon Gosejohann (48), die Moderatoren Patrick Fritzsche und Panagiota Petridou (45) sowie die Olympionikin Alica Schmidt (25).

Instagram / mathiasmester Mathias Mester im August 2024

Instagram / mathiasmester Hazel Brugger im August 2024

