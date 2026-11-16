Fetter Weihnachtsfilmdeal für Melissa McCarthys Tochter

Georgette Falcone erhält dieses Jahr in der Weihnachtszeit eine Bescherung der besonderen Art: Die Tochter von Melissa McCarthy (56) hat einen lukrativen Deal für den kommenden Animationsfilm "Margie Claus" an Land gezogen. Darin spricht sie die Figur Holly und wirkt somit erneut an einem Projekt ihrer bekannten Mutter mit. Wie viel sie dafür bekommt, geht aus Vertragsunterlagen hervor, die TMZ vorliegen. So unterschrieb Georgette die Vereinbarung im April 2026, nachdem sie die Rolle ergattert hatte. Für jeden Arbeitstag erhält die Tochter 2.000 US-Dollar. Da ihr mindestens fünf Einsatztage zugesichert wurden, kann sie sich schon jetzt über eine Grundgage von mindestens 10.000 US-Dollar freuen. Eine hohe Summe für so ein junges Alter. Weil Georgette zum Zeitpunkt der Unterschrift noch minderjährig war, mussten sogar Melissa und ihr Ehemann Ben Falcone (53) dem Vertrag zustimmen.

Doch damit ist der Verdienst der Tochter noch lange nicht ausgeschöpft. Laut den Unterlagen kann Georgette zusätzlich vom Erfolg des Weihnachtsfilms profitieren. Spielt "Margie Claus" in den USA mehr als 150 Millionen US-Dollar ein, wird ein Bonus von 25.000 US-Dollar fällig. Wenn der Film sogar die 175-Millionen-US-Dollar-Marke knackt, kommen noch einmal 25.000 US-Dollar obendrauf. Auch beim Verkauf von Fanartikeln soll Georgette mitverdienen. Für Merchandiseprodukte, in denen ihre Stimme zu hören ist, sollen ihr rund fünf Prozent der Erlöse zustehen. In dem Animationsfilm ist die junge Sprecherin übrigens in prominenter Gesellschaft: Neben ihr und ihrer Mutter Melissa leihen auch Jim Gaffigan, Andrew Scott (50) und Octavia Spencer (56) den Figuren ihre Stimmen. Der Film soll in Deutschland voraussichtlich am 11. November 2027 in die Kinos kommen.

Für Georgette ist es nicht das erste Mal, dass sie zusammen mit ihrer Mutter an einem Film arbeitet. Schon im Jahr 2021 stand sie für Melissas Netflixprojekt "Thunder Force" vor der Kamera und konnte so erste Schauspielerfahrung sammeln. Neben Georgette haben Melissa und Ben noch eine ältere Tochter: Vivian. Zu deren 19. Geburtstag im Mai 2026 teilte die Schauspielerin ein Kinderfoto ihrer Ältesten und gewährte ihren Fans damit einen persönlichen Einblick in ihr Familienleben.

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Getty Images Melissa McCarthy bei Netflix Fall Edit 2026 zu "The Murder of JonBenet Ramsey" in Los Angeles

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Getty Images Ben Falcone und Melissa McCarthy besuchen mit ihrer Tochter Georgette die Weltpremiere von "The Little Mermaid", 2023

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