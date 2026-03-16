Minus 43 Kilo: Melissa McCarthy glänzt bei den Oscars

Melissa McCarthy (55) sorgte bei den diesjährigen Oscars für einen absoluten Hingucker. Die Schauspielerin erschien sichtlich erschlankt auf dem roten Teppich in Hollywood in einer dramatischen, eng anliegenden Robe mit langen Ärmeln, hohem Kragen und einem spektakulären, kristallbesetzten Oberteil, wie Hello! berichtete. Tausende funkelnde Verzierungen an der Vorderseite des Kleides sorgten für einen kaskadierenden Effekt und setzten Melissas Silhouette elegant in Szene. Zu dem glamourösen Look kombinierte der "Ghostbusters"-Star diamantene Ohrringe, spitze metallicfarbene High Heels und eine schicke schwarze Clutch. Ihr Make-up war dezent gehalten, die Haare trug sie halb hochgesteckt und voluminös.

Auf dem roten Teppich wurde sie von ihrem Ehemann Ben Falcone (52) begleitet, der in einem klassischen schwarzen Smoking mit schwarzem Rollkragenpullover, silberner Brosche und glänzenden Schuhen erschien. Das Paar, das seit 2005 verheiratet ist und gemeinsam an zahlreichen Filmen wie "Tammy", "The Boss" und "Thunder Force" gearbeitet hat, zeigte sich gewohnt vertraut und ausgelassen. Melissa, die mit ihrer körperlichen Veränderung auch ihre Fans begeistert, und Ben lachten viel und posierten gemeinsam für die Fotografen. Für Melissa ist Mode seit jeher ein Mittel, um Selbstbewusstsein und Individualität auszudrücken – und auch bei den Oscars blieb sie diesem Prinzip treu. Die figurbetonende Robe unterstrich ihre Kurven.

Gegenüber CBS Mornings sprach Melissa kürzlich über einen bemerkenswerten Gewichtsverlust von 43 Kilogramm und erklärte, wie sie es geschafft hat, sich von ständigen Sorgen um ihr Aussehen zu befreien. "Ich habe mir endlich gesagt: 'Um Himmels willen, hör auf, dir darüber Gedanken zu machen', und das war vielleicht das Beste, was ich je getan habe", verriet der Familienmensch dem Sender. Sie habe aufgehört, alles zu überanalysieren, zu überdenken und zu übertreiben. "Ich habe einfach aufgehört, mir ständig Sorgen zu machen, und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, lockerer zu lassen und nicht so nervös und verkrampft zu sein – und das hat auf bizarre Weise funktioniert", resümierte die Gilmore Girls-Darstellerin. Statt sich auf ihr Äußeres zu konzentrieren, wolle sie für ihre Töchter Georgette und Vivian ein Vorbild sein und habe gelernt, dass Schönheit von innen komme.

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Imago Melissa McCarthy bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles.

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Getty Images Ben Falcone und Melissa McCarthy bei der Museum Gala im American Museum of Natural History in New York City, 4. Dezember 2025

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Getty Images Melissa McCarthy, September 2025