Prinzessin Kate verrät, welche Freiheit ihre Kinder haben

Freiheit statt Dauerkommentar: Prinzessin Kate (44) verfolgt bei der Erziehung ihrer drei Kinder einen erstaunlich entspannten Ansatz, zumindest sobald es nach draußen geht. In einer Sonderausgabe des Magazins Country Life spricht die Ehefrau von Prinz William (44) jetzt darüber, wie sie Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) an die Natur heranführt. Im Gespräch mit dem Autor Robert Macfarlane erzählt sie, dass ihre Kinder im Freien nicht pausenlos an die Hand genommen werden. Stattdessen sollen die drei Geschwister ihre Umgebung auf eigene Faust erkunden und dabei ganz persönliche Eindrücke sammeln. Dabei müsse sie sich diesen Grundsatz auch im Familienalltag immer wieder bewusst machen. "Das ist etwas, woran ich mich bei meinen eigenen Kindern selbst erinnere: ihnen die Freiheit zu geben, die Welt zu erkunden, anstatt ihnen ständig zu sagen, was sie sehen oder denken sollen", erklärt Kate gegenüber Country Life.

Wie unterschiedlich sich die drei Kinder entwickeln, zeigt ein Blick auf ihren aktuellen Alltag. Der 13-jährige George lebt seit September im Internat des Eton College. Damit tritt er in die schulischen Fußstapfen seines Vaters, der dort ebenfalls zur Schule ging. Seine Geschwister, die elfjährige Charlotte und der achtjährige Louis, drücken hingegen weiterhin gemeinsam die Schulbank an der Lambrook School in der Nähe von Ascot. Auch in ihrer Freizeit gehen die Royal-Kids eigene Wege: Während George sich für Fußball und Hockey begeistert, schlägt Charlottes Herz für Ballett und Netball. Louis wiederum tobt sich am liebsten auf dem Trampolin aus. Dass Georges Blick für die Natur auch seine kreative Seite anregt, zeigte sich vor Kurzem ebenfalls in Country Life. Das Magazin veröffentlichte eine von ihm angefertigte Zeichnung eines Eisvogels. Damit fand ausgerechnet in der Sonderausgabe, in der Kate über das selbstständige Entdecken spricht, auch eine persönliche Naturbeobachtung ihres ältesten Sohnes Platz.

Die Natur spielt für Kate aber nicht nur im Privatleben eine große Rolle. Auch bei ihrem langjährigen Einsatz für die frühkindliche Entwicklung steht sie im Mittelpunkt. Erst im Oktober präsentierte die Prinzessin gemeinsam mit William eine neue Initiative, nachdem das Paar zuvor unangekündigt in Cornwall vorbeigeschaut hatte. Ziel des Projekts ist es, Babys und Kleinkinder wieder enger mit der Natur in Verbindung zu bringen. Dabei geht es um die Frage, wie naturnahe Umgebungen, Kreativität und verlässliche Beziehungen die soziale und emotionale Entwicklung der Kleinen fördern können. Auch mögliche positive Auswirkungen auf ihr langfristiges Wohlbefinden stehen dabei im Mittelpunkt. Kate sieht Aufenthalte im Freien zudem als wichtigen Ausgleich in einer zunehmend von Technik und digitalen Angeboten geprägten Lebenswelt. Ihr öffentliches Engagement greift damit denselben Gedanken auf, den sie auch zu Hause verfolgt: Kinder sollen ihre Umwelt unmittelbar erleben und möglichst viel Raum erhalten, um eigene Erfahrungen zu sammeln.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf ihrer Weihnachtskarte 2025

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

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