Florence Pugh trauert um Regisseur Sebastián Lelio

Florence Pugh (30) trauert um einen Weggefährten, der ihr sehr am Herzen lag: Die Schauspielerin nimmt bewegend Abschied vom chilenischen Regisseur Sebastián Lelio (†52). Mit ihm hatte sie 2022 das Drama "The Wonder" gedreht. Jetzt teilte Florence auf Instagram ein gemeinsames Selfie mit dem Filmemacher. Sie schrieb dazu, sie könne noch immer kaum begreifen, dass er nicht mehr da sei. Für ihre Erinnerung an ihn wählte Florence einen ganz persönlichen Weg: Die beiden verband eine große Leidenschaft für gutes Essen. Deshalb bereitete sie ihm zu Ehren ein besonderes Stück Rindfleisch zu und öffnete dazu einen speziellen Rotwein. Beides hatte sie erst kurz zuvor gekauft, noch bevor sie die traurige Nachricht von seinem Tod erreichte. Während des Essens dachte sie an den einzigartigen Filmemacher und sprach über ihn. Dabei musste sie unter Tränen lächeln, denn ihr wurde bewusst, dass auch Sebastián an dem Gericht seine Freude gehabt hätte. Sebastián war am 6. November im Alter von 52 Jahren aus gesundheitlichen Gründen gestorben.

Florence Pugh lernte Sebastián Lelio während der Dreharbeiten zu "The Wonder" näher kennen. Bei gemeinsamen Restaurantbesuchen in Dublin wollten die beiden ursprünglich über das Drehbuch des Dramas sprechen. Stattdessen schwärmten sie aber vor allem von den Gerichten, die die Köche ausgewählt hatten. "Aber was uns wirklich im gleichen Takt schlagen ließ, war die Liebe zum Essen. Fleisch, Eintöpfe, Käse, Rotwein. OH, ROTWEIN, schrien wir beide", erinnert sich Florence auf Instagram. Genau diese Leidenschaft ließ sie nun noch einmal aufleben: "Ich kochte es. Trank ihn. Und sprach darüber, wie einzigartig und faszinierend er war. Unter Tränen lächelte ich beim Blick auf meinen Teller, weil ich wusste, dass er dabei ebenfalls gelächelt hätte." Die traurige Nachricht von Sebastiáns Tod hatte seine Partnerin Amalia Kassai öffentlich gemacht. Der Filmemacher war leblos in seinem Haus in Santiago de Chile aufgefunden worden.

Florence beschreibt Sebastián als sensiblen, sanften und brillanten Menschen. Für sie war er außerdem ein Künstler, dessen Arbeit einen Unterschied gemacht habe. Besonders betont die Schauspielerin, wie entschlossen der Regisseur auf der Seite von Frauen gestanden habe. In seinen Filmen habe er sich ihren Geschichten und ihrem Schmerz gewidmet und die verschiedensten Herausforderungen beleuchtet, mit denen Frauen konfrontiert sind. Doch nicht nur das: Der Regisseur habe ihr auch beigebracht, wie wichtig das Tanzen sei, und zwar ein "hässliches, aber menschliches Tanzen". "Sebastián Lelio, was für ein absolut funkelndes Juwel du warst", schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Zum Schluss wandte sie sich an die Hinterbliebenen. Sebastiáns Familie und seinen Freunden schickte sie ihre Liebe und herzliche Umarmungen. Außerdem sprach sie ihnen ihr Mitgefühl für den schweren Verlust aus.

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Instagram / florencepugh Sebastián Lelio und Florence Pugh

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Getty Images Florence Pugh beim Jaguar Type 01 Launch Event in New York City

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