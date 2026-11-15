Florence Pughs Meinung über den Schönheitsdruck in Hollywood

Florence Pugh (30) geht offen mit dem enormen Schönheitsdruck, den Schauspielerinnen in Hollywood erleben um. Die Marveldarstellerin spricht in einem neuen Interview für die "Women In Hollywood"-Ausgabe von Elle darüber, wie genau das Erscheinungsbild von Frauen in der Öffentlichkeit beobachtet werde. Dabei spielen nicht nur Kleidung und das natürliche Älterwerden eine Rolle. Auch Gewichtsschwankungen und mögliche kosmetische Eingriffe würden immer wieder kommentiert und bewertet. Für die Schauspielerin entsteht dadurch ein Anspruch, dem Frauen kaum gerecht werden können. "Es wird so sehr darauf geachtet, wie wir aussehen, wie wir uns kleiden und wie wir altern. Und wenn wir diese Dinge dann tun, heißt es: 'Oh mein Gott, sie sieht so aus, oder sie hat davon zu viel machen lassen, oder sie hat zugenommen, oder sie hat zu viel Gewicht verloren.' Man kann es einfach nie richtig machen", betonte Florence im Gespräch.

Vor der Kamera bevorzugt Florence Pugh ausgerechnet ein wenig glamouröses Erscheinungsbild. Ein bewusst unperfekter Look gebe ihr die Freiheit, sich von den alltäglichen Erwartungen an ihr Äußeres zu lösen. Vor allem selbstbestimmt fühle sie sich bei der Arbeit offenbar in Momenten, in denen körperliche Beschwerden, Erschöpfung oder emotionale Belastungen sichtbar sein dürfen. Im Gespräch machte Florence deutlich, dass sie gerade unter solchen Umständen besonders kreativ sein könne. "Ich habe das Gefühl, dass meine beste Arbeit immer dann entstanden ist, wenn ich mich wirklich hässlich fühle. Wenn ich beschissenes Make-up trage und entweder krank oder hässlich bin oder einen Kater oder einen Zusammenbruch habe. Ich liebe diese Art von Make-up, weil sie mir erlaubt, frei zu sein", gestand die Schauspielerin.

Ihre persönliche Freiheit beim Schauspiel findet Florence deshalb nicht in einem vollständig polierten Auftreten. Vielmehr eröffnet ihr dieser Look nach eigener Aussage den nötigen Freiraum für ihre Arbeit. Wie intensiv Florence sich mit komplexen Figuren auseinandersetzte, hatte sie bereits im Zusammenhang mit der Netflixserie "East of Eden" gezeigt. Einem großen Publikum wurde Florence unter anderem durch ihre Rolle in dem Film "Little Women" bekannt. Für diese Darstellung erhielt sie sogar eine Oscarnominierung. Im Dezember ist sie dann gleich in zwei Großprojekten zu sehen: zum einen als Prinzessin Irulan Corrino im dritten Teil des Science-Fiction-Epos Dune und zum anderen als Yelena Belova in "Avengers: Doomsday".

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Getty Images Florence Pugh bei der Special Screening von "Thunderbolts" der Cinema Society im iPic Theater in New York City

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Disney Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh und David Harbour in "Thunderbolts*"

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