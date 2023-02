Schauspielerin Florence Pugh schwärmt von "Dune 2"-Co-Stars

Florence Pugh (27) scheint sich gut mit dem Cast von "Dune 2" zu verstehen! Der Science-Fiction-Film basiert auf den Romanen von Frank Herbert. Bereits der erste Film fand bei den Fans des Genres großen Anklang. Auch die Starbesetzung lockte vermutlich den einen oder anderen ins Kino. So sind für "Dune" unter anderem Timothée Chalamet (27), Zendaya Coleman (26) und Jason Momoa (43) auf der großen Leinwand zu sehen gewesen. Florence wird zu der Besetzung für die Fortsetzung dazustoßen – von ihren jungen Co-Stars schwärmt sie nun regelrecht!

Neben der blonden Schauspielerin wird auch "Elvis"-Star Austin Butler (31) eine Rolle in "Dune 2" spielen. Mit so vielen jungen Darstellern zusammenzuarbeiten gefalle Florence, wie sie Vanity Fair verrät! "Die meiste Zeit meiner Karriere habe ich mit vielen älteren Schauspielerin zusammengearbeitet. Dabei habe ich sehr viel bloß beim Zusehen gelernt", äußert sich die 27-Jährige. In Timothée, Zendaya und Austin habe sie stattdessen Freunde gefunden. "Dass ich mit dem 'jungen Hollywood' zusammenarbeiten darf und sie auf Anruf in meinem Telefon zur Verfügung habe und zu sehen, dass dies die Richtung ist, in die die Industrie geht, ist ein wundervolles Gefühl", erklärt die Britin.

Die Veröffentlichung der Fortsetzung des Sci-Fi-Streifens war allerdings bereits um beinahe einen Monat verschoben worden, wie Deadline berichtete. Statt dem 20. Oktober 2023 soll der Film nun am 17. November 2023 erscheinen. Neben Florence und Austin darf sich auf noch weitere neue Gesichter gefreut werden. So werden auch Bond-Girl Léa Seydoux (37) und Christopher Walken (79) den Cast bereichern!

Getty Images Austin Butler im Februar 2023

Getty Images Timothée Chalamet bei der Premiere von "Bondes And All"

Getty Images "Dune"-Cast 2021

