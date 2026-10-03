Dann soll der "Game of Thrones"-Film im Kino starten

Die Welt von Westeros erobert erstmals die große Leinwand: Mit "Game of Thrones: Aegon's Conquest" wird zum ersten Mal eine Geschichte aus dem "Game of Thrones"-Universum als Kinofilm umgesetzt. Warner Bros. hat nun den US-Kinostart für den 1. Juni 2029 angekündigt. Ein deutscher Termin steht noch nicht fest. Da große Warner-Produktionen hierzulande häufig einen Tag früher starten, könnte der Film laut dem Portal Filmstarts am 31. Mai 2029 in den deutschen Kinos anlaufen. Im Mittelpunkt steht Aegon I. Targaryen, der Westeros erobern will. Die Handlung spielt rund 300 Jahre vor den Ereignissen der Erfolgsserie. Die Ankündigung kommt nach jahrelangen Spekulationen und dem Aus einer Serienadaption, die denselben Stoff erzählen sollte.

Auf dem Regiestuhl wird Owen Harris Platz nehmen. Im "Game of Thrones"-Universum kennt er sich bereits aus: Für die erste Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" inszenierte er drei Episoden, darunter die aufwendige Folge rund um das Trial of Seven. Zuvor war Harris unter anderem an mehreren Folgen von Black Mirror beteiligt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehört die vielfach ausgezeichnete Episode "San Junipero". Das Drehbuch zu "Aegon's Conquest" stammt von Beau Willimon, der als Schöpfer von "House of Cards" bekannt ist. Außerdem war er als Autor an der Star Wars-Serie "Andor" beteiligt. Gemeinsam mit George Clooney (65) und Grant Heslov (63) schrieb er zudem das Politdrama "The Ides of March". Wer die Rollen vor der Kamera übernehmen wird, steht dagegen noch nicht fest.

Die Geschichte des Films basiert auf einem der entscheidenden Kapitel aus der Vergangenheit von Westeros. Aegon unterwarf sechs der sieben Königreiche und vereinte sie unter seiner Herrschaft. Dabei wurde er von Visenya und Rhaenys unterstützt, die zugleich seine Schwestern und Ehefrauen waren. Gemeinsam zogen die drei mit ihren Drachen Balerion, Vhagar und Meraxes in den Krieg. Aegons Eroberung legte den Grundstein für die Herrschaft der Targaryen-Dynastie, die beinahe 300 Jahre bestehen sollte. Mit der Vereinigung der Königreiche entstand das Reich, dessen politische Ordnung später die Konflikte in "House of the Dragon" und "Game of Thrones" prägte. Der Kinofilm erzählt damit die Vorgeschichte zu den Ereignissen, die Millionen Zuschauer weltweit über Jahre hinweg begleitet haben.

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Getty Images Der Eiserne Thron

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Getty Images Die "Game of Thrones"-Stars bei den Emmy Awards 2019

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Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

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