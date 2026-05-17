Diese Serien könnten "Outlander"-Fans ebenso gefallen

Nach zwölf Jahren und acht Staffeln ist die Kultserie Outlander nun endgültig Geschichte. Von 2014 bis 2026 begleiteten Fans die Zeitreisenden Jamie und Claire durch ihre Abenteuer. Das Ende der Serie führte zu einer riesigen Lücke im Streaming-Alltag vieler Serienbegeisterter. Doch das Angebot bei Netflix, Amazon Prime und Co. ist groß: Fünf Serien haben laut dem Nachrichtenportal watson das Potenzial, das "Outlander"-Loch zu füllen – mit historischen Settings, packenden Charakteren und jeder Menge Drama.

Wer nach Familienzusammenhalt und historischem Flair sucht, dürfte bei Peaky Blinders fündig werden. Die Serie spielt im Birmingham der Nachkriegszeit ab 1919 und zeigt Cillian Murphy (49) als skrupellosen Gangsterboss Thomas Shelby an der Spitze der berüchtigten Shelby-Familie – alle sechs Staffeln und ein Abschlussfilm sind bei Netflix abrufbar. Deutlich düsterer wird es bei "The Man in the High Castle": Die auf einem Roman von Philip K. Dick basierende Serie spielt in einer alternativen Realität, in der die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben – ein "Was wäre wenn?"-Szenario mit unvorhersehbaren Plot Twists, das bei Amazon Prime und Netflix zu sehen ist.

Etwas gemächlicher, aber nicht weniger mitreißend, geht es bei Downton Abbey zu: Das britische Adelsdrama, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt, widmet sich gleichermaßen der aristokratischen Familie Crawley und ihren Bediensteten über sechs Staffeln und drei Kinofilme hinweg und ist bei Netflix verfügbar. Für Fans von politischen Intrigen bietet sich außerdem "Medici: Masters of Florence" an, in dem Richard Madden (39) als Cosimo de' Medici den Aufstieg der mächtigsten Bankerdynastie der Renaissance verkörpert. Wem es hingegen ruhig etwas brutaler sein darf, der ist bei "Vikings" richtig: Die Serie rund um den legendären Wikinger Ragnar Lothbrok, gespielt von Travis Fimmel (46), und seine Schildmaid Lagertha, gespielt von Katheryn Winnick (48), basiert auf wahren Begebenheiten und ist bei Netflix verfügbar.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby im "Peaky Blinder"-Film

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Alexander Ludwig und Travis Fimmel in "Vikings"

Anzeige