Kelly Ripa reagiert auf Tochter Lolas (25) Schlafzimmer-Clip

Kelly Ripa (55) zeigt einmal mehr, wie stolz sie auf ihre Tochter Lola Consuelos (25) ist: Die Moderatorin reagierte jetzt mit genau drei Worten auf ein neues Instagram-Video der 25-Jährigen. Unter einem kurzen Musikclip, den Lola in ihrem gemütlich ausgeleuchteten Schlafzimmer aufnahm, schrieb Kelly den Kommentar: "Liebe das, Schatz!" und setzte mehrere Flammen-Emojis dahinter. In dem Clip singt Lola lässig in ein schwarzes Kabelmikrofon, rekelt sich in verschiedenen Outfits am Boden – und sorgt damit nicht nur bei ihrer berühmten Mama, sondern auch bei zahlreichen Fans für Begeisterung.

In den Kommentaren überschlagen sich die Follower mit Lobeshymnen. "Deine Vocals sind unglaublich!!!" schwärmt ein User, ein anderer schreibt: "Liebe das!! Wunderschönes Mädchen mit einer großartigen Stimme." Ein Fan richtet den Blick direkt auf die berühmten Eltern Kelly und Mark Consuelos (55) und fragt augenzwinkernd: "Wann wirst du Gast bei 'Live with Kelly and Mark'?" Schon länger wird Lolas Sound als soulige, bluesige RnB-Mischung mit jazzigen Untertönen beschrieben, die bei Beobachtern Vergleiche zu Stars wie Amy Winehouse (†27) und SZA (36) weckt.

Lola ist das mittlere der drei Kinder von Kelly und Mark und mit zwei Brüdern aufgewachsen. Die Musikerin hat 2024 ihr Musikstudium an der New York University abgeschlossen und veröffentlicht seit 2022 regelmäßig eigene Songs – darunter ihre Debütsingle "Paranoia Silverlining" und den aktuellen Track "Mr. Lover". In einem Gespräch mit dem Magazin People erzählte sie: "Ich mache Musik, seit ich 14 bin", erklärte aber auch, dass sie lange das Gefühl hatte, noch nichts "Legitimes" zu erzählen zu haben. Heute verarbeitet sie in ihren Texten Themen wie Ängste und Selbstzweifel, was viele ihrer Hörer als besonders nahbar empfinden.

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Dimitrios Kambouris / Getty Images, Instagram / theyoungestyung Collage: Kelly Ripa und ihre Tochter Lola Consuelos

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Instagram / theyoungestyung Lola Consuelos, September 2025

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos in New York bei den 79. Tony Awards, Juni 2026