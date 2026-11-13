Erst eine Schockdiagnose brachte Travis Barker vom Kiffen ab

Travis Barker (50) hat nun eine ernste Diagnose öffentlich gemacht, die sein Leben verändert hat. Wie der Schlagzeuger von Blink182 jetzt im Podcast "Big Bro" mit Kid Cudi (42) erzählte, wurde bei ihm eine Präkanzerose der Speiseröhre festgestellt. Damals konsumierte der Musiker täglich bis zu 15 Blunts. "Ich habe nur aufgehört, weil bei mir eine Krebsvorstufe der Speiseröhre diagnostiziert wurde. Ich liebte Blunts und habe viel zu viel geraucht", gestand er. Sein Arzt, mit dem er auch privat befreundet sei, habe die Situation sehr ernst genommen und ihm eine deutliche Warnung mit auf den Weg gegeben: "Das ist dein Warnschuss, Trav. Mach keinen Scheiß. Du musst mit dem Rauchen aufhören." Ohne diese eindringlichen Worte hätte er nach eigener Einschätzung wohl nie den Absprung geschafft.

Ganz losgelassen hat ihn das Thema allerdings nicht: Noch immer denke er oft ans Kiffen und vermisse es sogar. Sein Verlangen habe er jedoch in eine gesündere Richtung gelenkt. Statt zum Joint zu greifen, schlüpft der Drummer täglich in seine Laufschuhe. "Ich habe festgestellt, dass ein paar Kilometer am Tag selbst all die Jahre später – inzwischen sind es 20 Jahre – die Dämonen fernhalten", erklärte er. "Das Laufen wurde für mich wichtiger und nahm einen größeren Stellenwert ein als das Rauchen." Für Travis ist die Rechnung einfach: Wer Drogen konsumiert, kann kaum einen Halbmarathon durchstehen. Das tägliche Training ist für ihn deshalb längst mehr als ein sportlicher Ausgleich. Er betrachtet es als eine Art Therapie, die ihm dabei hilft, abstinent zu bleiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Travis so offen über seine Suchtvergangenheit spricht. Bereits in der "The Zane Lowe Show" hatte er von seiner früheren Abhängigkeit von opioidartigen Medikamenten berichtet. Wegen seiner Flugangst nahm er vor Reisen entsprechende Schmerzmittel und entwickelte schließlich eine Sucht. Erst der Flugzeugabsturz 2008, den Travis nur knapp überlebte und bei dem zwei seiner Freunde ums Leben kamen, brachte die Wende. Nach seinem langen Klinikaufenthalt warf er sämtliche Medikamente weg und betrachtet die Zeit rückblickend als seinen Entzug. Mit dem Kiffen hörte er damals allerdings noch nicht auf. Erst die Diagnose der Krebsvorstufe brachte ihn dazu, auch damit endgültig Schluss zu machen.

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Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer

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Getty Images Travis Barker, Drummer von Blink182

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