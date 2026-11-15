Mama Kris Jenner tobt wegen Kims angeblichem Kindheitstrauma

Kris Jenner (71) wehrt sich in The Kardashians gegen die Vermutung, ihre Tochter Kim Kardashian (46) habe Kindheitstraumata. Auslöser für den Streit mit Kim, Kourtney und Khloé ist die autorisierte Biografie "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future". Wie Kim in der Hulu-Serie erzählt, hält Autor Jonathan Van Meter es für möglich, dass sie belastende Erfahrungen aus ihrer Kindheit selbst nicht als solche erkenne. Kim erinnert sich jedoch positiv an diese Zeit. Kris ärgert die Deutung so sehr, dass sie ihrer Tochter eine Botschaft für den Autor mitgibt: "Du musst nichts andeuten, Arschloch." Kim könne ihm außerdem ausrichten, "dass er sich verpissen kann".

Kim nimmt die Einschätzung des Autors gelassener. Sie sei überzeugt, eine großartige Kindheit gehabt zu haben, und glaube nicht, unter Traumata aus dieser Zeit zu leiden. Kris wirft Jonathan dagegen vor, die Familiengeschichte zu dramatisieren, um Bücher zu verkaufen. "Ich habe in meinem Leben und als Mutter wirklich hart gearbeitet, damit niemand ein Kindheitstrauma hat", sagt sie. Kourtney (47) erinnert daran, dass damals andere Erziehungsmethoden üblich gewesen seien. Sie vermutet, dass man sie als Baby lange im Bettchen habe weinen lassen, bis sie einschlief. Kris erklärt daraufhin, Robert Kardashian Sr. (†59) habe ihr verboten, das weinende Baby hochzunehmen. Kourtney bezeichnet dieses Vorgehen als traumatisierend, versichert ihrer Mutter aber, dass sie es ihr nicht nachträgt. Kris bleibt bei ihrer Einschätzung, dass keine ihrer Töchter traumatisiert sei.

Für die Biografie hatte Jonathan Van Meter über mehrere Jahre hinweg recherchiert und neben Kim auch zahlreiche Angehörige interviewt. Kim wollte mit ihrer Mitarbeit nach eigenen Angaben Fehlinformationen über sich und ihre Familie richtigstellen. In ihre Jugend fielen die Scheidung ihrer Eltern, die Beteiligung ihres Vaters am Prozess gegen O. J. Simpson und der Mord an der Mutter ihres damaligen Freundes TJ Jackson (48). Trotzdem beschreibt Kim ihre Kindheit als glücklich. Kourtney wiederum spricht seit Beginn ihrer Therapie im Jahr 2017 immer wieder öffentlich über schwierige Verhaltensmuster in der Familie. In der Folge wird deutlich, wie unterschiedlich Mutter und Töchter auf diese Zeit zurückblicken.

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IMAGO / Cover-Images Kris Jenner und Kim Kardashian, Oktober 2025

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Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

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