Riccardo Basile lässt Liebestattoo für Ex Clea überstechen

Riccardo Basile (35) hat sich von einem Liebesbeweis verabschiedet, der unter die Haut ging. Der Moderator hat das Liebestattoo, das er einst seiner Ex-Freundin Clea-Lacy Juhn (35) widmete, auf seiner linken Hand überstechen lassen. Wo früher ihr Anfangsbuchstabe C zu sehen war, prangt nun eine Welle, wie Bild berichtet. Aufgefallen ist die Veränderung auf einem Foto vom Sportpresseball, der am vergangenen Samstag in Frankfurt am Main stattfand. Auf dem Schnappschuss zeigt sich Riccardo vertraut an der Seite seiner Partnerin Laura Wontorra (37). Er legt einen Arm um die Moderatorin und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Die beiden sind seit dem Sommer ein Paar und erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Die neue Tätowierung passt damit zu einem Lebensabschnitt, in dem der Fernsehstar privat ganz neue Wege einschlägt und offenbar mit seiner früheren Beziehung abgeschlossen hat.

Mit Clea-Lacy, die 2017 in der siebten Staffel von Der Bachelor die letzte Rose erhalten hatte, war Riccardo drei Jahre lang liiert. 2022 folgte schließlich das Liebes-Aus. Während ihrer gemeinsamen Zeit hatten sich die beiden mit einem Pärchentattoo ein bleibendes Zeichen ihrer Liebe gesetzt: Nicht nur er ließ sich ein C für Clea-Lacy auf die Hand stechen, auch sie trug im Gegenzug ein R für Riccardo. Kurz nach der Trennung dachte der Moderator noch nicht daran, das Motiv entfernen zu lassen. Ihm sei bereits beim Tätowieren bewusst gewesen, dass die Entscheidung für immer gelte, erklärte er damals. "Momentan soll es auch nicht weg", stellte er damals gegenüber Bunte.de klar. Vier Jahre nach dem Beziehungsende scheint sich das nun geändert zu haben. Der Buchstabe ist vollständig unter dem Wellenmotiv verschwunden.

Bei Clea-Lacy ist von dem einstigen Liebesbeweis ebenfalls nicht mehr viel zu sehen. In einem aktuellen Video, das sie auf Instagram teilte, lässt sich das R auf ihrer Hand nur noch schwer erkennen. Ob die 35-Jährige das Tattoo für die Aufnahme lediglich überschminkt hat oder es nach und nach weglasern lässt, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Seit dem Ende ihrer Beziehung mit Riccardo hat sich im Leben von Clea-Lacy einiges verändert. Im Juli 2024 brachte sie ihre Zwillinge Mika und Mišah zur Welt und wurde damit erstmals Mutter. Der Vater der beiden ist ihr Noch-Ehemann Hasim Krasnici. Das Ex-Paar hatte im November 2023 geheiratet, im September 2026 gab sie auf Instagram die Trennung von ihm bekannt.

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Bieber, Tamara / ActionPress Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn bei der BMW Bunte Festival Night 2020

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Getty Images Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt am Main

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