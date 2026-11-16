Achim Petry und seine Frau ersetzen Eheringe durch Tattoos

Achim Petry (52) und seine Frau Giovanna Cali wollen sich von ihren klassischen Eheringen verabschieden. Stattdessen planen die beiden, sich Partnerringe tätowieren zu lassen. So wollen sie ihr Liebessymbol für immer auf der Haut tragen. Das verriet der Sänger jetzt im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids Club" im Gespräch mit Joelina Drews (31) und Lucas Cordalis (59). Hinter dem ungewöhnlichen Vorhaben steckt ein ganz bestimmter Grund: Achim hat seinen ursprünglichen Ehering verloren und kann sich nicht erklären, wo das Schmuckstück geblieben ist. Für einen Ersatz der besonderen Art haben die beiden bereits konkrete Pläne. Das Ringtattoo soll Paco Herb (31) stechen, der dafür zur Tätowiernadel greifen wird, wie Schlager.de berichtet. Achim hatte ihn 2025 bei "Promi Big Brother" kennengelernt. Auch nach der gemeinsamen Zeit in der Show blieben die beiden in Kontakt. Wann genau es so weit sein soll, verriet der Musiker allerdings noch nicht.

Im Gespräch mit seinen Podcastkollegen machte Achim keinen Hehl aus seinem Missgeschick. "Ich hab ihn wirklich verloren, ich weiß es nicht mehr", gab er offen zu. Der verlorene Ehering war für Achim und Giovanna offenbar eine kostspielige Anschaffung gewesen. Einen einfachen Ersatz zu besorgen, kam für das Paar dennoch nicht infrage. Als Lucas schließlich scherzhaft vorschlug, den Ring durch ein Tattoo zu ersetzen, traf er damit offenbar genau ins Schwarze. "Wir lassen uns einen Ring tätowieren, als Ehering", bestätigte Achim. Auch seine Begründung für die dauerhafte Alternative lieferte er gleich mit: "Weil das ist sowieso für die Ewigkeit." Dass die Wahl ausgerechnet auf Paco fiel, hat einen praktischen Hintergrund. Der Realitystar ist nicht nur aus dem Fernsehen bekannt, sondern arbeitet auch als Tätowierer. Deshalb soll er das persönliche Liebessymbol des Ehepaars umsetzen.

Seit über 20 Jahren sind Achim und Giovanna ein Paar. Mit den geplanten Ringtattoos möchten sie nun ein neues Zeichen für ihre langjährige Beziehung setzen, das sie dauerhaft begleitet. Dass ausgerechnet Paco Herb die Motive stechen soll, ist für den Sohn von Schlagerstar Wolfgang Petry (75) dabei auch eine Herzensangelegenheit. "Das ist ein besonderer Mensch, von dem das kommt", sagte er im Podcast über seinen Bekannten. Schon nach seiner Zeit bei "Promi Big Brother" hatte Achim erzählt, dass er zu mehreren ehemaligen Mitbewohnern Kontakt halte. Mit den geplanten Partnerringen kommen nun Achims Freundschaft aus dem TV-Format und seine langjährige Ehe mit Giovanna zusammen.

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Imago Achim Petry beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 29.06.2025

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IMAGO / Future Image Achim Petry und seine Ehefrau Giovanna Cali, Dezember 2025

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