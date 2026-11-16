"Dachte, ich sterbe": Georgina muss bei Promi-Büßen zum Arzt

Schreckmoment bei Das große Promi-Büßen: Georgina Fleur (36) ist am Morgen plötzlich aus dem Camp verschwunden. Per Durchsage wurde den Bewohnern mitgeteilt: "Georgina ist für eine Kontrolluntersuchung beim Arzt und kommt erst später wieder." Während ihrer Abwesenheit machte sich vor allem Aleksandar Petrovic (35) Sorgen um seine Mitstreiterin. "Wenn Georgina nicht da wäre, dann wäre das echt sehr deprimierend. Ich hoffe, dass sie wieder stabil zurückkehren kann", erklärte der Realitystar. Sahel verriet, dass sie schon in der Nacht gemerkt habe, dass Georgina fehlte. Sie räumte ein: "Uns gehts allen nicht so gut. Aber Georgina ist ja eher empfindlich."

Nach dem Arztcheck durfte Georgina wieder zu der Gruppe stoßen. "Ich dachte, ich sterbe", schilderte sie später ihren Mitstreitern. Die anderen Kandidaten erfuhren erst am nächsten Morgen, was passiert war. In der Sendung sprach Georgina offen über die dramatischen Stunden. "Ich lag auf dem Bett und hatte Schnappatmung. Weil ich keine Luft bekommen habe, habe ich Panik bekommen. Es war eine Katastrophe. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen", erinnerte sie sich. Die körperliche Belastung habe für sie ein Ausmaß erreicht, das sie bisher nicht kannte: "Ich war noch nie so körperlich am Ende wie jetzt gerade."

Ganz ohne Folgen blieb der nächtliche Vorfall für sie nicht: Wegen ihres gesundheitlichen Zustands musste Georgina beim nächsten Spiel aussetzen und konnte ihr Team nicht unterstützen. Nach einer Nacht mit ausreichend Schlaf schien es ihr am nächsten Morgen dann wieder besser zu gehen. Dass die Teilnahme an "Das große Promi-Büßen" für Georgina eine echte Grenzerfahrung war, hatte sie bereits vor der Ausstrahlung deutlich gemacht. Die Dreharbeiten seien für sie sogar belastender gewesen als ihre Zeit im Dschungelcamp. "Ich habe keine Worte für diese Schlimmheit. Es war so schlimm", betonte sie im Interview mit Promiflash.

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Joyn Georgina Fleur in "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Georgina Fleur in "Das große Promi-Büßen"

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