Verführer konfrontiert Temptation-Micha mit Glorias Ansage

Mit diesem Trainer hatten die vergebenen Männer wohl nicht gerechnet! Beim Stranddate in der neuen Folge von Temptation Island VIP stand für Josua Günther, Dennis Lodi (31), Chika Ojiudo-Ambrose und Micha ein gemeinsames Workout mit den Verführerinnen Angie, Chayenne, Mara und Deniz auf dem Programm. Doch als Personal Trainer tauchte ausgerechnet Verführer Jerry Menges (31) aus der Frauenvilla auf. Chika und Dennis erkannten sofort, wen sie vor sich hatten. Micha brauchte hingegen einen Hinweis seiner Mitstreiter: Auf den Lagerfeuerbildern hatte er Jerry bereits an der Seite seiner Freundin Gloria Schwesinger (34) gesehen. "Das ist der doch nicht, oder? Aber wenn ihr sagt, das ist der, dann habe ich ja gar keinen Bock, mich zum Deppen zu machen vor dem", zeigte sich Micha verunsichert. Nach dem Training legte Jerry dann noch nach und verriet der Gruppe, dass Gloria für ihn die heißeste Frau in der Villa sei. Micha ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und konterte selbstbewusst: "Ich weiß, danke. Ich bin auch super, super happy damit. [...] In zwei Wochen weiß sie deinen Namen nicht mehr. Quatsch mich nicht voll."

Jerry stand allerdings nicht zufällig vor den Männern. Die vergebenen Frauen hatten ihm vor dem Date Botschaften für ihre Partner mit auf den Weg gegeben. Gloria hatte dabei besonders genaue Anweisungen: "Du kannst gerne sagen, dass du mich von den ganzen Girls am heißesten findest. Und wenn du das sagst, wird ihn das enorm triggern. Und dass du auch siehst, wie sehr mich das verletzt, dass die Gefühle der Verführerinnen mehr wert sind." Ob Jerry tatsächlich alles so umsetzen würde, war sich die Reality-Darstellerin allerdings nicht sicher. "Ich habe ein bisschen Zweifel, dass Jerry das nicht ganz so umsetzen kann, weil das jetzt doch sehr viel Input von uns war. Lassen wir den Herrn einfach mal machen", erklärte sie. Später wollte Jerry von den Männern wissen, ob sie den Singlefrauen bereits nähergekommen seien. Josua betonte, dass der Umgang bislang auf reiner "Bro-Basis" stattgefunden habe. Jerry vermutete jedoch, dass sich die vergebenen Männer in seiner Gegenwart bewusst zurückhielten – schließlich könnte er den Frauen später von ihren Annäherungsversuchen berichten.

Zwischen Micha und Gloria kriselt es in dem Treueexperiment ohnehin schon. In der Männervilla zeigte Micha deutliches Interesse an Verführerin Angie, die sowohl optisch als auch charakterlich genau seinem Beuteschema entspricht. Der ehemalige Sommerhaus-Kandidat räumte sogar ein, dass er sich im Umgang mit ihr durchaus zusammenreißen müsse. Umso mehr dürfte ihn Jerrys gezielter Kommentar über seine Freundin getroffen haben. Gloria bekommt unterdessen in der Frauenvilla mit, wie sich Micha gegenüber den Verführerinnen verhält. Mit Jerrys Botschaft wollte sie ihren Partner offenbar wachrütteln. Carina Ojiudo-Ambrose stand dem Vorhaben der Frauen allerdings kritisch gegenüber. "Er kann das ja auch nutzen, um etwas herauszufinden. Leute, wir müssen ihn ja jetzt nicht dazu bringen, dass unsere vergebenen Partner vor der Temptation weglaufen. Wir sind ja auch hier, um das zu testen. Es bringt ja nichts, wenn wir hier sitzen und ihm sagen: 'Bitte, bitte, bitte sag ihnen, sie sollen nicht fremdgehen.'"

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island VIP"

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RTL Jerry Menges, "Temptation Island VIP"-Verführer

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