Alain Delon fehlte bei der Geburt seiner Tochter Anouchka

Alain Delon (†88) hat die Geburt seiner einzigen Tochter Anouchka verpasst. Als Rosalie Van Breemen am 25. November 1990 im Krankenhaus von Gien ihr Baby bekam, war der Schauspieler bei einer Auktion in Paris. Davon erzählt Rosalie jetzt in ihrem Buch "Amour fou", das am 12. November im Verlag Robert Laffont erschienen ist. Darin schreibt sie, dass sie ihr Kind ohne ihren damaligen Partner zur Welt bringen musste. Dabei hatten sich die beiden das Baby sehr gewünscht. Auch nach der Entbindung kam Alain nicht in die Klinik. Die frischgebackene Mutter hoffte vergeblich auf seinen Besuch und darauf, dass er sie und die gemeinsame Tochter in den ersten Tagen unterstützen würde. Erst eine Woche nach der Geburt lernte der Filmstar Anouchka kennen. Statt ins Krankenhaus zu kommen, traf er seine Tochter erstmals zu Hause in Douchy, wie Paris Match berichtet.

Wie Rosalie berichtet, erreichte Alain Delon die Nachricht von der unmittelbar bevorstehenden Geburt während einer Auktion in Paris. Die Situation habe ihn überrascht und zusätzlich unter Stress gesetzt. Am Telefon versprach er ihr, nach Ende der Versteigerung heimlich mitten in der Nacht ins Krankenhaus zu kommen. Als Rosalie ihm gegenüber ihre Enttäuschung darüber äußerte, allein entbinden zu müssen, zeigte er jedoch wenig Verständnis. Auch die Partnerinnen von Feuerwehrmännern und Polizisten müssten während deren Einsätze allein entbinden, soll er gesagt haben. In ihrem Buch wendet sich Rosalie direkt an den Schauspieler: "Ich wollte nur, dass du kommst, um deine Tochter zu sehen, und auch mich, um mich in deine Arme zu nehmen." Weiter schreibt sie: "Ich betete, dass du mitten in der Nacht auftauchst, wie du es mir am Telefon versprochen und geschworen hattest. [...] Du bist nicht gekommen." Stattdessen tauchte ein Mann im Anzug auf, den Rosalie nicht kannte und der sich "Tonton Marius" nannte. Er brachte einen großen Blumenstrauß mit und saß bis zu ihrer Entlassung Tag und Nacht auf einem Plastikstuhl vor ihrem Zimmer, um über sie zu wachen, so berichtet Paris Match. Wenn Rosalie weinte, versicherte er ihr immer wieder, dass Alain noch kommen werde. "Du musst durchhalten, Rosalie", versuchte er sie zu trösten.

Anouchka war ein Wunschkind, das Rosalie und Alain unbedingt gemeinsam haben wollten. Rosalie schildert ihre Enttäuschung darüber, dass der Schauspieler nicht zu ihr ins Krankenhaus kam. Immer wieder blickte sie hoffnungsvoll zur Tür ihres Krankenzimmers und hoffte, dass Alain doch noch auftauchen und sie mit einem unerwarteten Besuch überraschen würde. Doch stattdessen kamen immer nur Mitarbeiter der Klinik herein. Ihre Tochter sah der Filmstar schließlich erst eine Woche später in Douchy, im Kreis der Familie. Über drei Jahrzehnte hat es gedauert, bis Rosalie diese schmerzhafte Episode öffentlich gemacht hat. Mit "Amour fou" liegen ihre Erinnerungen nun als Buch vor. Alain selbst kann sich dazu nicht mehr äußern: Der Schauspieler starb am 18. August 2024 im Alter von 88 Jahren.

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Getty Images Alain Delon, 2019

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Getty Images Alain Delon und Rosalie van Breemen, 2012

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