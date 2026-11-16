Aus sechs werden drei: Diese Frauen nimmt Tobias Pankow mit

Für Tobias Pankow (41) beginnt bei Bauer sucht Frau die entscheidende Phase: Der Hobbylandwirt hat seine Auswahl an Bewerberinnen deutlich eingegrenzt. Von ursprünglich sechs Frauen dürfen nur noch drei die Hofwoche mit ihm verbringen. Sarah, Caro und Rüya begleiten ihn nun auf seinem Hof im Ruppiner Land in Brandenburg. Zuvor hatte der Realitystar die sechs Kandidatinnen in einem Antik-Café ganz in der Nähe seines Hofes empfangen. Mit jeder von ihnen führte er ein zehnminütiges Einzelgespräch. Für die Entscheidung, gleich drei Damen einzuladen, hat Tobias eine ziemlich ungewöhnliche Erklärung parat. "Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass unsere Storchenküken zu dritt sind dieses Jahr. Dementsprechend habe ich mich entschieden, dass drei Damen auf dem Hof mit mir die Woche verbringen können", sagt er in der Sendung. Danach lüftet er das Geheimnis um die Glücklichen: "Das wären Sarah, Caro und Rüya."

Die drei ausgewählten Frauen reagieren ganz unterschiedlich auf Tobias' Entscheidung. Sarah scheint kaum damit gerechnet zu haben, ausgewählt zu werden. Umso größer ist ihre Freude über die Einladung zur Hofwoche. Caro zeigt sich nach dem ersten Kennenlernen dagegen etwas verlegen und gesteht vor der Kamera: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn so gut finde." Und Rüya? Bei ihr hat es nach dem persönlichen Gespräch mit dem Landwirt bereits ordentlich gekribbelt, die ersten Schmetterlinge im Bauch sind schon da. Für die anderen drei Bewerberinnen ist das Abenteuer hingegen vorbei. Cindy und Stephanie zeigen sich nach der Absage gefasst und nehmen die Entscheidung gelassen hin. Jenny dagegen hat sichtlich an dem Korb zu knabbern. "Ich bin tatsächlich sehr traurig, weil ich da mehr gespürt habe als er", erklärt sie enttäuscht in der Show.

Tobias, der früher mit Designerin Sarah Kern (57) liiert war, ist in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Sich selbst beschreibt der Brandenburger als "Gentleman Farmer". Bevor er die Einzelgespräche führte, hatte er unter Caro, Cindy, Jenny, Rüya, Sarah und Stephanie noch keine klare Favoritin. Die Frauen waren bei der ersten Begegnung mit dem Hobbybauern deutlich nervös. Eine der Kandidatinnen war von dem Treffen sogar so überwältigt, dass sie in Tränen ausbrach. Bei den kurzen Treffen im Café wollte Tobias herausfinden, mit welcher der Bewerberinnen die gegenseitige Sympathie am größten ist. Für Sarah, Caro und Rüya beginnt nun die nächste Phase der Hofwoche. Auf seinem Hof haben die drei Frauen die Gelegenheit, den Landwirt von einer ganz anderen Seite kennenzulernen und ihm näherzukommen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tobias Pankow, "Bauer sucht Frau", 2026

Anzeige Anzeige

RTL Tobias Pankows auserwählte Frauen bei "Bauer sucht Frau", 2026

Anzeige Anzeige