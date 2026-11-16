Nach Skandalvideo: Gérard Depardieu bittet um Entschuldigung

Gérard Depardieu (77) hat um Verzeihung gebeten: In einer Erklärung entschuldigte er sich bei den Frauen, die von seinem Verhalten betroffen waren. Am Montag blieb die Anklagebank vor dem Pariser Gericht allerdings leer, da der Schauspieler nicht persönlich erschien. Stattdessen übernahm sein Anwalt das Verlesen der schriftlichen Botschaft. Das Statement folgt auf die Veröffentlichung brisanter alter Filmaufnahmen, die den Franzosen vor wenigen Tagen massiv unter Druck gesetzt hatten. Darauf ist zu sehen, wie er einer jungen Statistin unter den Rock und zwischen die Beine greift. Die Frau versucht dabei, seine Hände abzuwehren. In dem Schreiben, aus dem die Bild zitiert, akzeptiert Gérard nun seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen. "Die Justiz hat entschieden. Ich wurde schuldig gesprochen. Das akzeptiere ich und stehe zu meiner Verurteilung", heißt es darin. Seine Berufung hatte er bereits zuvor zurückgezogen. An alle Menschen, die unter seinem Verhalten zu leiden hatten, richtet er eine "tiefe und aufrichtige Entschuldigung".

In der Erklärung zeigt sich der Filmstar selbstkritisch. "Bei Dreharbeiten habe ich mich lange hinter Provokationen und Zoten versteckt", räumt er ein. Seine Worte und "bestimmte Gesten" seien nicht ohne Folgen geblieben. "Ich habe inzwischen verstanden, dass es eine Grenze zwischen Frechheit und Beleidigung gibt", erklärt Gérard weiter. Außerdem schreibt er: "Aber ich habe begriffen, dass die Absicht nichts daran ändert, wenn jemand verletzt wurde." Er betont zudem: "Ich möchte mich daher bei allen entschuldigen, die darunter gelitten haben." Die nun veröffentlichten Aufnahmen entstanden am Set der Komödie "Turf" und zeigen eine damals 22-jährige Statistin. Einer beteiligten Journalistin zufolge wusste man schon seit zwei Jahren von der Existenz des Materials. Die betroffene Frau benötigte jedoch schlicht Bedenkzeit, um einer Veröffentlichung zuzustimmen. Die Kostümbildnerin Amélie, die in dem nun beendeten Verfahren als Opfer auftrat, äußerte sich gegenüber Bild sichtlich erleichtert: "Jetzt ist offiziell, was alle in der Branche wussten: Depardieu ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Ich kann endlich wieder arbeiten – jahrelang stand auch ich auf einer schwarzen Liste. So ist das Milieu!"

Verurteilt worden war Gérard wegen sexueller Übergriffe bei den Dreharbeiten zu Jean Beckers Film "Die grünen Fensterläden" im Jahr 2021. Die damaligen Vorfälle betrafen eine Bühnenbildnerin und eine Regieassistentin. Während des ersten Prozesses hatte der Filmstar die Übergriffe noch vehement bestritten und lediglich eingeräumt, sich im Ton vergriffen zu haben. Die für den Zeitraum vom 16. bis zum 20. November angesetzte Berufungsverhandlung ist nun jedoch hinfällig: Da Depardieu den Einspruch zurückgezogen hat, ist das Urteil ab sofort rechtskräftig. Er erhält damit eine Strafe von 18 Monaten Haft auf Bewährung. Zu den Auflagen zählen außerdem eine psychologische Behandlung und ein Eintrag im französischen Sexualstraftäterregister. Für den Filmstar ist die Sache damit aber noch nicht ausgestanden, denn unabhängig davon läuft ein weiteres Verfahren. Die Schauspielerin Charlotte Arnould wirft ihm vor, sie im Jahr 2018 vergewaltigt zu haben. Gérard bestreitet auch diese Anschuldigung. Ob es in diesem Fall zu einem Prozess kommt, soll am 26. November entschieden werden.

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Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

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Getty Images Gérard Depardieu, französischer Filmstar

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