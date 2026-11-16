Kate und William greifen in Mumbai zum Cricketschläger

Für Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) begann ihr Indien-Besuch direkt mit vollem Körpereinsatz. Berichten des Magazins The Sun zufolge schwang das royale Paar zum Start seiner dreitägigen Reise am Montag im Mumbaier Geschäftsviertel Ballard Estate kurzerhand den Cricketschläger. Tatkräftige Unterstützung bekamen sie dabei von der indischen Cricket-Ikone Sachin Tendulkar, der Ex-Nationalspielerin Poonam Raut sowie einer Gruppe lokaler Kinder. Gemeinsam lieferten sie sich eine lebhafte Partie Straßencricket. Für William war die erste Runde allerdings schnell vorbei: Ein Schüler warf den Prinzen schon bei dessen drittem Ball aus dem Spiel. Kate schlug sich zunächst besser. Die Prinzessin blieb länger im Spiel und stellte sich am Schlag sogar Sachin entgegen. Danach traten die beiden Royals direkt gegeneinander an. Dabei zeigte sich schnell, wer an diesem Tag die Oberhand hatte.

Auf dem Spielfeld hatte William im Duell gegen seine Frau eindeutig die Nase vorn und punktete gleich doppelt. Erst servierte er Kate einen langsamen, hohen Ball, der direkt hinter ihr gefangen wurde. Beim nächsten Versuch erhöhte der Prinz das Tempo: Kate traf den Ball zwar, beförderte ihn aber zielsicher in die Hände eines jungen Feldspielers. William feierte seinen kleinen Triumph prompt mit einem scherzhaften Jubel und riss die Arme hoch. Auch gegen Sachin hatte er Erfolg und beförderte den als "The Little Master" bekannten Rekordspieler aus dem Spiel. Die Fans am Spielfeldrand jubelten, während die Trommler der Swarvanjali Band für Musik sorgten. Anschließend schrieben Kate und William bei einem Rundgang Autogramme und machten Selfies mit Cricketfans aus der Umgebung. Laut dem Palast sollte die Partie zeigen, dass Sport Menschen verbindet und Indien und Großbritannien die Liebe zum Cricket teilen. Außerdem trafen die Royals Organisationen, die junge Menschen mithilfe des Sports fördern und mehr Frauen und Mädchen zum Mitmachen bewegen wollen.

Für Kate ist es der erste lange Auslandsaufenthalt, seit sie im März 2024 ihre Krebserkrankung öffentlich machte. Zudem markiert der Trip die erste gemeinsame Auslandsreise des Paares seit vier Jahren. Das Cricket-Match sorgte dabei für ein emotionales Comeback, denn es weckte Erinnerungen an ihren Indien-Besuch von 2016 – schon damals hatten die beiden in Mumbai gemeinsam mit Sachin auf dem Platz gestanden. Gegenüber The Sun nannte die Prinzessin die Rückkehr deshalb "so wunderbar". Auch Sachin war wieder von dem Paar angetan: "Ich war von den frei geschlagenen Bällen beeindruckt, das war schon vor zehn Jahren so. Das sind alles bleibende Erinnerungen", sagte er der Zeitung. Der eigentliche Anlass für den Besuch ist die Verleihung des Earthshot Prize am Dienstagabend in Mumbai. Ein Sprecher des Kensington-Palasts teilte mit, Kate sei "unglaublich stolz" auf Williams Umweltprojekt. Sie freue sich darauf, ihn bei einem seiner wichtigsten Termine in diesem Jahr zu begleiten.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate treffen Sachin Tendulkar und junge Cricketspieler in Mumbai

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Imago Prinzessin Kate spielt mit Sachin Tendulkar Straßencricket in Mumbai

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