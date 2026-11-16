Fans sind in Sorge: Mariah Carey benötigt Hilfe beim Gehen

Neue Aufnahmen von Mariah Carey (57) bereiten ihren Fans derzeit große Sorgen. Die Sängerin hält sich momentan in Brasilien auf und scheint beim Gehen seit Kurzem auf Hilfe angewiesen zu sein. Auf Videos, die aktuell unter anderem auf TikTok die Runde machen, ist zu sehen, wie sich die Popikone stützen lässt und nur sehr langsam vorankommt – zeitweise wirkt es sogar so, als würde sie humpeln. Die Szenen werfen im Netz sofort bange Fragen nach Mariahs Gesundheitszustand auf, während Kommentare wie "Irgendetwas stimmt nicht mit ihr" oder "Es sieht aus, als hätte sie Schmerzen" die Besorgnis der Follower widerspiegeln. Da die "We Belong Together"-Interpretin bislang keine offizielle Erklärung abgegeben hat, bleibt vorerst unklar, warum sie in Südamerika derart unsicher auf den Beinen ist.

Unbestätigten Berichten zufolge soll die 57-Jährige schon länger mit massiven Hüftproblemen zu kämpfen haben, weshalb für das kommende Jahr angeblich sogar der Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks geplant sei. Weder die mutmaßlichen Beschwerden noch mögliche Operationspläne wurden von der Künstlerin bisher bestätigt. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass ihr Gang den Fans ins Auge sticht: Bereits im Mai hatte Mariah bei einer Modenschau gestützt werden müssen und auch bei jüngsten Bühnenauftritten auffällig verhalten gewirkt. Ob diese früheren Beobachtungen tatsächlich in direktem Zusammenhang mit den aktuellen Aufnahmen aus Brasilien stehen, ist offiziell jedoch ebenfalls nicht bekannt.

Über gesundheitliche Herausforderungen hat die zweifache Mutter in der Vergangenheit dennoch durchaus offen gesprochen. Im Jahr 2018 machte sie im Interview mit People öffentlich, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert worden war – ein mutiger Schritt, mit dem sie nach eigenen Angaben dazu beitragen wollte, psychische Erkrankungen zu enttabuisieren. Damals erklärte die Sängerin, Medikamente einzunehmen und sich in therapeutische Behandlung zu begeben. Ein Zusammenhang zwischen dieser Diagnose und ihren aktuellen Gehproblemen ist jedoch nicht belegt. Wie es Mariah derzeit tatsächlich geht, lässt sich mangels eines persönlichen Statements somit vorerst nicht abschließend klären.

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Imago Mariah Carey im September 2026 in New York

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Getty Images Sängerin Mariah Carey im Jahr 2008

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