Plagiatsvorwürfe: Ist Loreens ESC-Hit "Tattoo" etwa geklaut?

Ist Loreens (39) Sieger-Song etwa gar nicht neu? Vergangenen Samstag konnte die schwedische Sängerin zum zweiten Mal den Eurovision Song Contest gewinnen. Damit schrieb sie ESC-Geschichte, denn sie ist die erste Frau, die zweimal gewann. Ihr Song "Tattoo" löste bei den Jurys und den Zuschauern Begeisterung aus. Doch jetzt gibt es ein Problem: Loreens "Tattoo" könnte zum Teil plagiiert sein.

Bei Instagram und anderen sozialen Medien posten Zuschauer immer mehr Indizien dafür, dass einige Stellen von "Tattoo" aus anderen Liedern geklaut sein könnten. Sie sehen Zusammenhänge mit Adeles (35) "Easy On Me" oder ABBAs "The Winner Takes It All". Hier geht es vor allem um die Melodie kurz vor dem Refrain, die angeblich gleich klingen soll. Aber es wurden auch Parallelen mit "V Plen" der ukrainischen Sängerin Mika Newton gefunden. Diese war 2005 damit beim ESC angetreten. Mika macht Kollegin Loreen zwar keine Vorwürfe, aber sie schließt Gemeinsamkeiten auch nicht aus: "Frauen sollten Frauen unterstützen. Wir alle werden von anderen inspiriert."

Obwohl Loreen mit "Tattoo" einen riesigen Triumph feiern durfte, waren die ESC-Fans wenig von ihrem Sieg begeistert. Eine Promiflash-Umfrage hatte ergeben, dass von 763 Usern ganze 467 der Meinung waren, dass ihr Sieg unverdient war. Und ein Teil der Community fand auch, dass der deutsche Act Lord of the Lost viel besser war, als der letzte Platz vermuten ließ.

Getty Images Loreen, ESC-Gewinnerin 2023

Getty Images Loreen bei einer Pressekonferenz zum ESC-Sieg 2023

Getty Images Chris Harms von Lord of the Lost beim ESC 2023

