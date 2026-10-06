Ein Mädchen: Lisa Mantler begrüßt ihren zweiten Nachwuchs

Lisa Mantler (24) ist erneut Mutter geworden: Die Influencerin und ihr Ehemann Jonas Jay haben eine Tochter bekommen. Die freudige Nachricht teilte das Paar nun auf Instagram – und gewährte dabei mit einem innigen Familienfoto einen ersten Einblick in das neue Familienglück. Auf dem Spiegelselfie hält Lisa die Kamera in der Hand, während Jonas das Neugeborene im Arm trägt. Auch der gemeinsame Sohn, der 2024 zur Welt kam, ist auf der Aufnahme zu sehen. Die Geburt liegt offenbar bereits einige Wochen zurück. Offenbar wollten Lisa und Jonas die erste Zeit mit ihrem Baby zunächst ganz in Ruhe als Familie genießen. Wie ihre Tochter heißt, behalten die beiden vorerst für sich. Mit liebevollen Worten hieß Lisa ihr kleines Mädchen dennoch öffentlich willkommen. "Willkommen, unser süßes kleines Mädchen", schrieb die zweifache Mutter zu dem Schnappschuss.

In ihrem Beitrag ließ Lisa ihre Follower auch an den vergangenen Wochen teilhaben. Sie berichtete von "einer positiven Geburt" und bedankte sich bei ihrer Familie und ihren Freunden für die Unterstützung. "Wir sind so dankbar für die letzten Wochen, in denen wir unser kleines Mädchen kennenlernen durften [...]", schrieb sie auf Instagram. Besonders stolz ist die zweifache Mutter auf ihren Sohn: Seit der Geburt seiner Schwester habe er sich "zum liebsten und wildesten großen Bruder" entwickelt. Das Leben zu viert fühle sich "so erfüllt an" und sei "voller Freude, Dankbarkeit, Lachen, einer kleinen Portion Überforderung und so viel Liebe". Das neue Familienkapitel beschrieb Lisa als "wild, laut, verrückt, einfach unglaublich süß... und die beste Entscheidung". Abschließend betonte sie: "Wir könnten nicht glücklicher sein." Auch Jonas teilte das Familienfoto in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: "Vierköpfige Familie. Gott ist gut und Kinder sind der größte Segen. Danke dafür, Jesus."

Ihre zweite Schwangerschaft hatten Lisa und Jonas rund drei Monate zuvor öffentlich gemacht. Damals teilte die Influencerin auf Instagram Aufnahmen vom Strand, auf denen sie ihren deutlich sichtbaren Babybauch zeigte und ihren kleinen Sohn an der Hand hielt. Der Erstgeborene des Paares kam 2024 zur Welt und ist nun großer Bruder. Bekannt wurde Lisa gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena Mantler (24) als Social-Media-Duo Lisa und Lena. Mit kurzen Clips auf Musical.ly, dem Vorgänger von TikTok, erreichten die beiden bereits in jungen Jahren ein Millionenpublikum und gehörten zu den erfolgreichsten deutschen Accounts auf der Plattform.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Sohn und ihrem Mann Jonas