David Henrie (37) setzt seiner Karriere klare Grenzen, um seine Ehe mit Maria Cahill zu schützen. In einer neuen Folge von "The Unplanned Podcast" erklärte der Schauspieler, dass er weder Nacktszenen drehen noch andere Frauen vor der Kamera küssen wolle. Solche Momente seien für ihn nicht einfach nur gespielt, sondern könnten seine Beziehung zu seiner Frau belasten. "Meine allgemeinen Regeln sind: Wenn ich in etwas mitspiele, mache ich es, solange ich nichts direkt tun muss, das mein Gewissen verletzt oder gegen meine Moralvorstellungen verstößt", betonte David in dem Gespräch. Seine persönliche Grenze formulierte der "Die Zauberer vom Waverly Place"-Star deshalb eindeutig: "Für mich ist die Grenze erreicht, wenn es etwas ist, das unsere Beziehung als Ehepaar tatsächlich verletzen würde."

Maria geht mit seiner strikten Haltung offenbar ganz locker um. Im Podcast witzelte sie: "Er küsst niemanden. Ich habe das Gefühl, dass es ihm wichtiger ist als mir. Ich denke mir: 'Ich vertraue ihm so sehr. Es ist mir wirklich egal.' Und er sagt: 'Ich werde niemanden küssen.'" Für David macht es hingegen keinen entscheidenden Unterschied, ob ein Kuss Teil einer Rolle ist oder während des Drehs durch technische Kniffe weniger intim wirken soll. "Du tust es wirklich. Das kann man nicht vortäuschen", betonte er bei "The Unplanned Podcast". Entsprechende Szenen würden sich für ihn einfach seltsam anfühlen und ihn innerlich aufwühlen. Seine Konsequenz daraus lautet: "Ich werde es nicht tun."

Vor der Ehe hatte David allerdings schon mal eine Frau vor laufender Kamera geküsst. In der ursprünglichen Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" hatte seine Figur als Jugendlicher eine Romanze. Als Davids Kinder die alte Szene später sahen, waren sie laut Maria ziemlich irritiert. "Du hast noch eine andere Frau?", sollen sie ihren Vater im ersten Moment gefragt haben. Ganz vergessen ist der Kuss für den Nachwuchs offenbar bis heute nicht. Gelegentlich kommen die Kinder demnach erneut auf die Szene zu sprechen und sagen scherzhaft: "Papa hat eine Freundin."

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Getty Images David Henrie, September 2023

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Instagram / davidhenrie David Henrie und seine Frau Maria, April 2026

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