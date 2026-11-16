Ken Urkers (†34) Mutter bricht mehr als einen Monat nach dem Tod ihres Sohnes ihr Schweigen. Erstmals spricht sie öffentlich über den Drogenkampf, den er offenbar lange im Verborgenen führte. Ken war am 1. Oktober, genau an seinem 34. Geburtstag, in seinem Zuhause in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana gestorben. Wie sie im Gespräch mit TMZ verriet, hätten ihr die zuständigen Behörden mitgeteilt, dass Ken vor seinem Tod Heroin konsumiert habe. Dabei habe er offenbar nicht gewusst, dass die Droge mit Fentanyl gestreckt war. Das synthetische Opioid gilt als besonders gefährlich.

Wie Raina dem Portal erklärte, sei es nicht das erste Mal gewesen, dass Ken Heroin genommen habe. Schon früher habe er zu der Droge gegriffen – davon habe sie allerdings erst Jahre später erfahren. Seine Mutter sei damals davon ausgegangen, dass es sich lediglich um eine kurze Phase der Abhängigkeit gehandelt habe. Nun berichtete sie TMZ, dass Ken in besonders schweren Zeiten zu der Droge gegriffen habe, um durch die Nacht zu kommen. Damit gewährt sie erstmals einen Einblick in die persönlichen Belastungen, mit denen Ken offenbar im Stillen zu kämpfen hatte.

Kens offizielle Todesursache ist bereits bekannt. Die Gerichtsmedizin des Lafourche Parish Coroner's Office hatte eine Vergiftung durch mehrere Substanzen festgestellt und den Tod als Unfall eingestuft. Gefunden worden war Ken leblos in seinem Bett. Dylan Blanchard, der Halbbruder von Gypsy Rose Blanchard (35), und dessen Frau Anita hatten nach ihm sehen wollen und ihn dabei entdeckt. Am Fundort habe es bereits Hinweise auf Drogenkonsum gegeben. Wie zuvor von der Polizei berichtet wurde, lagen im Badezimmer unter anderem Spritzen und ein Löffel sowie eine braune, pulverartige Substanz.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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