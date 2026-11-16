Auch nach 25 Jahren im Fernsehen ist Holly Willoughby (45) vor ihren Auftritten noch immer aufgeregt. Im Podcast "Beauty Drop" verriet die ehemalige "This Morning"-Moderatorin nun, mit welchem ungewöhnlichen Ritual sie ihre Nervosität in den Griff bekommt: Sie trägt Kristalle in ihrem BH. Die Steine sollen ihr Glück bringen, sie beruhigen und ihr Kraft geben. Eine besondere Bedeutung hat für die Britin ein kleines Tigerauge. Dieses hatte sie bereits 2018 dabei, als sie für die Show "I'm A Celebrity" nach Australien in den Dschungel reiste. Damals vertrat Holly den pausierenden Ant McPartlin und moderierte die Sendung gemeinsam mit dessen langjährigem Kollegen Declan Donnelly (51). "Ich hatte ein winziges Tigerauge, das mir eine Freundin geschenkt hatte. Das nahm ich mit, als ich in den Dschungel reiste", erinnerte sich die Moderatorin im Podcast.

Der Auftritt bei der Dschungelshow stellte Holly vor eine große Herausforderung. Schließlich musste sie den Platz von Ant einnehmen und an der Seite von Declan ein eingespieltes Moderationsduo vertreten, das dem Publikum seit Jahren vertraut war. "Ich hatte solche Scheißangst, weil Ant natürlich nicht da war und ich in riesige Fußstapfen treten musste. Neben jemandem zu stehen, den die Zuschauer so sehr mit einem anderen Partner verbinden, war absolut beängstigend", gab sie offen zu. Ihr Tigerauge hatte sie deshalb bei jedem Auftritt dabei. "Ich hatte es in jeder Tasche und im BH jedes Outfits, das ich trug. Und ehrlich gesagt hat es mir wirklich geholfen", erinnerte sie sich. Holly ist fest davon überzeugt, dass Kristalle eine heilende Wirkung haben. Ihrer Ansicht nach können die Steine das Nervensystem beruhigen, neue Energie verleihen und für Glück sorgen.

Kristalle begleiten Holly allerdings nicht nur bei ihren Fernsehauftritten, sondern spielen auch in ihrem Alltag eine wichtige Rolle. Nach eigener Aussage liegen die Steine bei ihr "auf jeder ebenen Fläche, die man sich nur vorstellen kann", wie sie im Podcast "Beauty Drop" erzählte. Die dreifache Mutter, die unlängst ihren erneuten Kinderwunsch geäußert hatte, interessiert sich schon seit Jahren für Spiritualität und einen ganzheitlichen Lebensstil. Aus dieser Begeisterung heraus gründete sie 2021 die Lifestyle- und Wellnessplattform Wylde Moon. Dass Holly ihre Glücksbringer ausgerechnet im BH verstaut, passt zu einem frechen Spitznamen, unter dem die Moderatorin ebenfalls bekannt ist: Holly Willoughbooby. Geprägt wurde dieser von Leigh Francis, der in seiner Rolle als Keith Lemon gemeinsam mit ihr in der Sendung "Celebrity Juice" auftrat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderatorin Holly Willoughby bei den Pride of Britain Awards in London im Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Holly Willoughby beim VIP-Preview von Hyde Park Winter Wonderland in London

Anzeige Anzeige