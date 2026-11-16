John Legend (47) braucht keine Luxusüberraschungen, um sich über ein Weihnachtsgeschenk von seiner Partnerin Chrissy Teigen (40) zu freuen. Im Gespräch mit E! News offenbarte der Sänger, dass er eigentlich keine Weihnachtswünsche habe, weil er bereits alles besitze, was er brauche. Einige praktische und gemütliche Geschenke seiner Frau kommen bei ihm aber immer gut an. "Aber ich liebe es, wenn Chrissy mir Taschen für all meine Reisen kauft. Und ich liebe es, wenn sie mir Bademäntel schenkt. Ich trage zu Hause ständig Bademäntel", verriet John. Beim Besorgen der Geschenke hält es der Musiker dagegen möglichst unkompliziert. Statt sich am Black Friday durch volle Geschäfte zu kämpfen, bestellt er die Präsente lieber zu Hause. "Ich kaufe nicht gerne unter Zwang ein, ich bin eher ein Onlineshopper", erklärte er.

Wenn es darum geht, seiner Partnerin eine Freude zu bereiten, verlässt sich John vor allem auf seine Aufmerksamkeit. "Ich versuche, gut zuzuhören und darauf zu achten, wovon sie begeistert ist", betonte der Sänger. Nach den vielen gemeinsamen Jahren kenne er den Geschmack des Models inzwischen gut. Sein bislang bestes Weihnachtsgeschenk für Chrissy lässt sich jedoch nach seinen Schilderungen kaum übertreffen: ihr Verlobungsring. Im Dezember 2011 machte John seiner Partnerin während eines gemeinsamen Urlaubs auf den Malediven einen Heiratsantrag. Auch für seine Kinder weiß John bereits, womit er an Weihnachten punkten kann. Videospiele, Brettspiele und Legosteine stehen bei den Kleinen aktuell hoch im Kurs. Der Musiker baut selbst gerne Legosets, doch am liebsten beobachtet er seinen Nachwuchs dabei.

Dass John die gemeinsamen Momente mit seinem Nachwuchs besonders genießt, hatte er schon vor einiger Zeit deutlich gemacht. Abseits des Familienlebens hat John auch noch ein weiteres Hobby für sich entdeckt: das Räuchern von Fleisch. Dafür legte er sich einen Smoker zu, den er gerne benutzt. Vätern, die ebenfalls Freude am Grillen und Räuchern haben, kann er so ein Geschenk nur empfehlen. Und wer jemandem nur eine kleinere Aufmerksamkeit unter 50 Dollar geben möchte, kann sich ebenfalls beim Sänger inspirieren lassen. Er nennt ein Set aus Handseife und Lotion seiner eigenen Hautpflegemarke Loved01. Dabei gab John selbst scherzhaft zu, dass seine Empfehlung in diesem Fall nicht ganz unvoreingenommen sei.

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Imago Chrissy Teigen und John Legend im März 2025

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Instagram / Chrissy Teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

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