Keine Luxusadresse: Hier wird Beyoncé in London glücklich

Beyoncé (45) hat in London einen ganz besonderen Lieblingsmoment – und der hat nichts mit schicken Restaurants oder Sehenswürdigkeiten zu tun. In einem ihrer seltenen Interviews verriet die Sängerin jetzt dem i-D Magazine, dass sie vor allem die Fahrt zum Tottenham Hotspur Stadium genießt. Auf dem Weg zu ihren Konzerten führt die Route die US-Amerikanerin nämlich über die Seven Sisters Road im Londoner Stadtbezirk Haringey. "Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen in London gehört die Fahrt zum Tottenham Hotspur Stadium und durch Seven Sisters. Ich liebe es, all die Gemeinschaften mit ihren Kindern, die Barbershops und all die kulturell vielfältigen Restaurants zu sehen", schwärmte sie. Vor allem das lebendige Straßenbild hat es der Musikerin angetan: Familien, kleine Friseurläden und Restaurants mit Spezialitäten aus aller Welt prägen das Gesicht des Viertels. Kurz vor der Ankunft an der Arena folgt für die Sängerin dann noch ein weiterer Höhepunkt – der Blick auf ihre Fans in ihren extravaganten Outfits.

Je weiter sich Beyoncé dem Stadion nähert, desto dichter säumen Konzertbesucher die Straßen – und fallen dabei sofort ins Auge: Während ihrer Tour 2023 dominierten metallisch-silberne Outfits das Bild, wohingegen die Fans bei den "Cowboy Carter"-Konzerten 2025 in kompletten Westernlooks samt Stiefeln und Federboas erschienen. "Ich erkenne meinen Hive schon aus kilometerweiter Entfernung. Wenn ich auf der Bühne stehe und all die Ethnien, all die wunderschönen und fabelhaften Outfits sehe – es gibt kein vergleichbares Erlebnis", erklärte die Sängerin gegenüber dem Magazin. Gerade bei ihren eigenen Auftritten nimmt die dreifache Mutter die kulturelle Mischung der britischen Hauptstadt als etwas Außergewöhnliches wahr. "Der Schmelztiegel der wunderschönen Vielfalt in London, insbesondere bei meinen Shows, ist etwas Magisches", betonte sie im Gespräch. Mit dem Begriff Hive spielt Beyoncé auf den Spitznamen ihrer Fangemeinde an, die als Beyhive bekannt ist.

Das Tottenham Hotspur Stadium ist Beyoncé mittlerweile bestens bekannt: Nicht nur bei ihren eigenen Tourstopps 2023 und 2025 begeisterte sie dort das Publikum – im September 2026 kehrte sie in die Arena zurück, um ihren Ehemann Jay-Z (56), der Beyoncé als furchtlos bezeichnet, bei dessen zwei Konzerten anzufeuern. Während ihres Aufenthalts in der britischen Hauptstadt logierte die Sängerin rund 13 Kilometer entfernt im Stadtteil Whitehall. Dort bezog sie ein Penthouse im Hotel The Corinthia, das etwa 25.000 Pfund (umgerechnet 29.970 Euro) pro Nacht kostet. Auch abseits der Konzerte gibt es eine Verbindung zu Seven Sisters: Das nigerianische Tapasrestaurant Chuku's, das in der Gegend ansässig ist, erhielt 2023 von Beyoncé eine Förderung in Höhe von 8.000 Pfund (umgerechnet 9.590 Euro). Im Interview mit dem i-D Magazine fand die Musikerin außerdem lobende Worte für die britische Musikszene. Dabei würdigte sie unter anderem die Sängerinnen Raye, Olivia Dean und Sienna Spiro.

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beyonce Sängerin Beyoncé im Januar 2026

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Getty Images Beyoncé während der NFL-Halbzeitshow in Texas, 2024

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