Judi Dench verrät bewegendes Detail zum Tod ihres Mannes

Judi Dench (91) blickt in ihren Memoiren "Is It Too Late To Make A Run For It?" auf ihren letzten gemeinsamen Tag mit ihrem Ehemann Michael Williams zurück. Der Schauspieler war schwer an Lungenkrebs erkrankt und konnte sein Zuhause nicht mehr verlassen. Trotzdem erlebte er am 10. Januar 2001 einen ganz besonderen Moment: Michael wurde zum Ritter des päpstlichen Gregoriusordens ernannt. Eigentlich hätte die Zeremonie in der Westminster Cathedral stattfinden sollen, doch weil sein Gesundheitszustand die Fahrt dorthin nicht zuließ, verlegten Judi und ihre Familie die Verleihung kurzerhand ins Schlafzimmer. Zahlreiche Angehörige und Freunde kamen zusammen, um diesen bedeutenden Augenblick mitzuerleben. Nur einen Tag später starb Michael im Alter von 65 Jahren.

Sein Glaube spielte in seinem Leben eine wichtige Rolle. "Sein Katholizismus bedeutete ihm alles – er war Vorsitzender der British Catholic Stage Guild gewesen und ging an den meisten Sonntagen zur Messe", verriet sie in dem Buch. Die Schauspielerin hätte ihrem Mann allerdings eine Verleihung im ursprünglich geplanten Rahmen gewünscht. "Ich wünschte, er hätte seinen Ritterschlag so entgegennehmen können, wie es vorgesehen war – in der Westminster Cathedral –, aber er war nicht gesund genug, um zu reisen", erklärte sie. Trotzdem machte die Familie aus der Zeremonie zu Hause das Beste. Da das Schlafzimmer nicht genügend Platz für alle Gäste bot, stellte Tochter Tara Cressida "Finty" Williams ein Babyfon auf. So konnten auch die Menschen im Erdgeschoss die Verleihung mitverfolgen.

Wie sehr Judi ihren Mann noch immer vermisst, machte sie kürzlich gegenüber dem Magazin People deutlich. "Ich vermisse ihn noch immer. Selbst jetzt, 25 Jahre später, stelle ich mir vor, dass er gleich durch die Haustür kommt", erzählte sie. Die beiden hatten 1971 geheiratet und waren bis zu Michaels Tod ein Paar geblieben. Dabei hatten sie nicht nur ihr Privatleben miteinander geteilt: Auch auf der Bühne und vor der Kamera hatten sie immer wieder gemeinsam gestanden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dame Judi Dench bei der RHS Chelsea Flower Show im Royal Hospital Chelsea, London, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Judi Dench und Michael Williams bei ihrer Hochzeit im Februar 1971

Anzeige Anzeige