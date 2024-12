Guido Maria Kretschmers beste "Shopping Queen"-Sprüche

Schon seit 12 Jahren feiert Shopping Queen riesengroße Erfolge im deutschen TV. Doch was wäre die Show ohne Guido Maria Kretschmer (59)? Mit seinen unverwechselbaren Sprüchen verleiht er der Sendung das gewisse Etwas an Unterhaltung. Nun kursiert auf TikTok ein Video, in dem die besten Sprüche des Designers zusammengefasst wurden. "Das tut ja gar nichts für sie" und "Wenn du das anhast, dann hast du richtige Probleme und kriegst noch welche dazu" sind nur ein paar altbekannte Floskeln, die dem "Shopping Queen"-Chef regelmäßig rausrutschen.

Selbst wenn der 59-Jährige ab und zu mal ganz schön direkt wird, nimmt ihm ein "Oh Gott, was hat die für eine hässliche Frisur" niemand wirklich übel. Solche Fettnäpfchen überspielt Guido gekonnt mit seiner einzigartigen Art, seiner Gestik und Mimik: Egal, ob "Komm zu dir, bitte", "Das finde ich aber gar nicht schön", "Tu das bitte nicht" oder einfach nur sein sympathisches, ansteckendes Lachen – dem Fashion-Spezialisten kann wohl niemand so richtig böse sein.

Es gibt wohl so einige Frauen in Deutschland, die davon träumen, einmal im Leben zusammen mit ihrer Shopping-Begleitung auf dem Rücksitz des pinken VW-Busses zu sitzen und in vier Stunden 500 Euro für ihr perfektes Outfit auf den Kopf zu hauen. Einer Sache sollten sich die potenziellen Kandidatinnen vor ihrer Bewerbung aber bewusst sein: Auch wenn es in der Sendung oft so aussieht, können die Teilnehmerinnen nicht einfach in irgendeinen Laden hineinspazieren. Die Anwärterinnen des Titels "Shopping Queen" müssen schon vorab eine Liste mit rund 20 Geschäften abgeben, in denen sie gerne nach Kleidung, Accessoires und Schuhen suchen würden. Welche fünf sie letztendlich besuchen dürfen, erfahren sie erst an ihrem Shopping-Tag.

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

