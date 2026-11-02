Für Heidis Party greift Karen Mulder ins Lagerfeld-Archiv

Für Karen Mulder wird Heidi Klums (53) berühmte Halloweenparty in New York gleich in mehrfacher Hinsicht zu einer Premiere: Am 31. Oktober 2026 besucht das Topmodel erstmals überhaupt eine Feier zu dem Gruselfest. Für ihren ersten Auftritt bei Heidis Party verwandelte sich das Model in den 2019 verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld (†85). Dabei setzt sie nicht auf eine gewöhnliche Nachahmung, sondern greift tief ins Lagerfeld-Archiv. Karen trug ein echtes Original-Outfit, das Karl selbst bei der Chanel-Haute-Couture-Show für Herbst/Winter 2014 getragen hatte. Weiß angesprühte Haare, eine dunkle Sonnenbrille und ein Fächer runden die Verwandlung ab. Ein besonders ungewöhnliches Accessoire hatte sie außerdem dabei: eine mechanische Katze. Gegenüber Vogue zeigte sich Karen vor der Party begeistert: "Das ist mein allererstes Halloween. Ich war noch nie auf einer Halloween-Party, deshalb freue ich mich riesig, hier in New York zu sein."

Das historische Kleidungsstück kommt aus der Sammlung von Karens Manager Justin Veijgers. Nach Angaben des Models besitzt er insgesamt 563 vollständige Original-Outfits von Karl und möchte den Bestand künftig in einer Art Museum öffentlich zeigen. Bei so einer großen Auswahl war es nicht schwer, den passenden Look für die Verwandlung zu finden. Auch die übrige Vorbereitung habe nicht viel Zeit beansprucht. "Bei uns geht das im Vergleich dazu ganz schnell. Die Kleidung steht ja schon fest, dazu muss ich mir nur die Haare weiß ansprühen, die Sonnenbrille aufsetzen und einen Fächer sowie die mechanische Katze dabei haben", erklärte Karen gegenüber Vogue. Mit dem Modeschöpfer verbindet sie vor allem dessen aufwendige Schauen, insbesondere jene für Chanel, sowie seine Musik- und Modeauswahl. Sie nannte ihn einen großartigen Designer und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Auch wenn ich nicht immer verstanden habe, was er gesagt hat, weil er so schnell gesprochen hat."

Karen und Heidi kennen sich schon seit rund 30 Jahren. Die beiden Models begegneten sich erstmals bei einem Shooting für den Katalog von Victoria's Secret. Als Karen in die Öffentlichkeit zurückkehrte, hieß Heidi sie herzlich willkommen und lud sie zudem in ihre Castingshow Germany's Next Topmodel ein. Bei der New Yorker Halloweenparty trifft Karens Original-Lagerfeld-Look nun auf zahlreiche weitere auffällige Kostüme. Laura Abla spielte den legendären Kuss von Madonna (68), Britney Spears (44) und Christina Aguilera (45) bei den MTV Video Music Awards 2003 nach. Helge Mark (32) erscheint als Victoria's-Secret-Engel. Die Gastgeberin selbst setzte auf einen schaurigen Auftritt: Heidi verkleidete sich 2026 als ihre eigene linke Hand. Die Inszenierung zeigt das Körperteil, nachdem es von einer sich schließenden Aufzugstür abgerissen wurde.

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Getty Images Karen Mulder besucht Heidi Klums 25. Halloweenparty in New York im Karl-Lagerfeld-Look

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Getty Images Heidi Klum und Karen Mulder feiern bei Klums 25. Halloweenparty in New York

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