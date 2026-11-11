150 Sprecher: "Harry Potter"-Hörspiel startet bei Audible

Für Fans der Zauberwelt gibt es ab sofort neuen Hörstoff: Seit heute ist bei Audible "Harry Potter und der Stein der Weisen" erhältlich. Das berichtet filmstarts. Der erste Band bildet den Auftakt der deutschsprachigen Reihe "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung". Gemeinsam mit Pottermore Publishing hat der Hörbuchanbieter alle sieben Bände als aufwendige Hörspiele umgesetzt. Für die Produktion wurde sogar eigene Musik komponiert. Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher sind beteiligt. Sie leihen Harry, Hermine, Dumbledore, Snape und den vielen anderen Figuren aus der magischen Welt ihre Stimmen. Darunter sind zahlreiche bekannte Namen: Daniel Brühl (48) übernimmt die Rolle des Dunklen Lords Voldemort. Armin Rohde (71) ist als gutmütiger Halbriese Rubeus Hagrid zu hören, und Robert Stadlober spricht den undurchsichtigen Zaubertränkemeister Severus Snape. Als Erzählerin führt Abak Safaei-Rad durch die Handlung. Statt die Geschichte von nur einem klassischen Hörbuchsprecher vorlesen zu lassen, setzt die Produktion damit auf das Zusammenspiel zahlreicher Schauspieler und Synchronsprecher, die den Rollen jeweils einen eigenen Klang verleihen.

Auch in weiteren Rollen sind bekannte Stimmen zu hören. Kostja Ullmann (42) spricht Remus Lupin, Annette Frier (52) ist als Wahrsagelehrerin Sibyll Trelawney dabei und Martina Hill (52) übernimmt den Part der gefürchteten Dolores Umbridge. Max von der Groeben (34) gibt den eitlen Gilderoy Lockhart, während Dennenesch Zoudé als Bellatrix Lestrange zu hören ist. Matthias Matschke spricht Quirinus Quirrell und Falilou Seck verkörpert den Schulleiter Albus Dumbledore. Nach dem Auftakt sollen die übrigen Teile etwa im Monatsrhythmus folgen. "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" folgt am 8. Dezember 2026, "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" am 12. Januar 2027. Danach stehen "Harry Potter und der Feuerkelch" am 9. Februar, "Harry Potter und der Orden des Phönix" am 9. März und "Harry Potter und der Halbblutprinz" am 13. April an. Den Abschluss bildet "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" am 11. Mai 2027.

Daniel hat sich schon genauer mit seiner finsteren Rolle beschäftigt und dabei eine menschliche Seite an Voldemort entdeckt. Für den Schauspieler wird Voldemorts Handeln vor allem von seiner großen Angst vor dem Tod angetrieben. Damit leiht Daniel nicht nur einem der bekanntesten Bösewichte der Fantasyliteratur seine Stimme. Er nähert sich der Figur auch über eine Furcht, die für ihn grundsätzlich nachvollziehbar ist. In den Romanen von J.K. Rowling (61) setzt Voldemort alles daran, unsterblich zu werden, und spaltet dafür sogar seine Seele in mehrere Horkruxe auf. Neben Daniel, Armin und Robert wirken zahlreiche weitere Darstellerinnen und Darsteller an der Produktion mit. Anders als bei klassischen Hörbüchern, bei denen meist eine einzelne Person den gesamten Text vorliest, setzt die Reihe damit auf ein großes Ensemble. Prominente Schauspielstimmen und erfahrene Synchronsprecher teilen sich die zahlreichen Rollen. Einen einzelnen klassischen Hörbuchsprecher, der von Hagrids Brummbass bis zu Umbridges Hüsteln alles allein stemmen muss, gibt es in dieser Version nicht. Stattdessen bekommt jede Figur ihre eigene Stimme, vom Schulleiter bis zum Dunklen Lord.

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