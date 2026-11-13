Immersive "Harry Potter"-Erlebniswelt am Berliner Ku'damm

Hogwarts zieht in die Hauptstadt! Am Berliner Kurfürstendamm können Fans von Harry Potter derzeit in die Welt der Zauberer und Hexen eintauchen. In der Location The Space, die aus Hochseecontainern besteht, wartet unter der Adresse Kurfürstendamm 229 eine immersive Erlebniswelt auf die Besucher. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer die Location betritt, steht vor dem Schwarzen See aus "Harry Potter und der Stein der Weisen". Boote und Kulissenfelsen sind bis ins Detail nachgebaut und holen den bekannten Schauplatz in den Raum. Außerdem sind vier Pavillons den berühmten Häusern der Zauberschule gewidmet. Auch eine typisch britische Telefonzelle gehört zu der Kulisse. Ein abgestimmtes Licht- und Sounddesign rundet die magische Atmosphäre am Ku'damm ab. Wer die Welt rund um Harry Potter erkunden und sich zwischen den aufwendigen Kulissen fotografieren möchte, hat dazu täglich von 14 bis 21 Uhr Gelegenheit.

Hinter dem Berliner Event steht Audible. Anlass ist die neue Vertonung aller sieben "Harry Potter"-Romane, für die mehr als 150 Sprecher zum Einsatz kommen. Dazu kommen Musik, die eigens für das Projekt komponiert wurde, und Klang in Dolby Atmos. Wie sich diese räumliche Klangwelt anhört, können die Besucher in vier Hörcontainern selbst ausprobieren. Wer möchte, kann sich außerdem Passbilder im "Harry Potter"-Design machen lassen. Zum Mitnehmen gibt es Stoffbeutel, Postkarten und Sticker. Von heute bis zum 15. November wird zudem kostenlose heiße Schokolade ausgeschenkt. Der erste Teil der neuen Reihe ist bereits seit dem 10. November erhältlich: "Harry Potter und der Stein der Weisen (Hörbuch mit voller Besetzung)" dauert gut neun Stunden. Die übrigen sechs Teile sollen anschließend im monatlichen Rhythmus erscheinen. Den Abschluss bildet am 11. Mai 2027 "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes".

Kurz darauf bekommen auch Fans in München ein Angebot aus der Zauberwelt. Auf der Praterinsel soll vom 28. November bis zum 6. Dezember 2026 der weltweit erste "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt stattfinden. Hinter dieser Veranstaltung steht nicht Audible, sondern der Streamingdienst HBO Max. Geplant sind Fotomotive für die Besucher sowie Speisen, die passend zum Thema gestaltet werden. Darüber hinaus kündigt der Veranstalter weitere Überraschungen an, die bislang noch nicht verraten wurden. Die beiden Events setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte: In Berlin dreht sich vieles um die neue Hörbuchproduktion, die Stimmen des großen Ensembles und die aufwendige Klangkulisse. Gleichzeitig erwecken der nachgebaute Schwarze See und die vier Häuserpavillons bekannte Schauplätze aus den Geschichten zum Leben. Das Münchner Angebot setzt hingegen auf eine weihnachtliche Interpretation der "Harry Potter"-Welt. Für Fans der Reihe gibt es damit in den kommenden Wochen in zwei deutschen Großstädten Gelegenheiten, die Zauberwelt vor Ort zu erleben.

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United Archives GmbH Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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Imago Falilou Seck und Daniel Brühl bei der szenischen Lesung der Audible-Harry-Potter-Hörbücher im The Space Kudamm in Berlin

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