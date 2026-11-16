Dunkle Vision: Wahrsagerin sagte Annette Frier Unfall voraus

Annette Frier (52) hat eine erstaunliche Geschichte über eine Wahrsagerin zu erzählen. Im Gespräch mit Bunte.de verriet die Schauspielerin, dass ihr eine Frau einst einen Autounfall vorhergesagt hatte. Schlimm sollte es aber nicht werden: Die Wahrsagerin sprach lediglich von einem Blechschaden. Außerdem nannte sie ein auffälliges Detail, das Annette bis heute nicht vergessen hat. Bei dem Unfall solle nämlich ein Mann mit Mütze eine Rolle spielen. Annette war davon ausgegangen, dass sich die Voraussage innerhalb desselben halben Jahres erfüllen müsse. Als in diesem Zeitraum alles ruhig blieb, dachte sie nicht mehr an die düstere Vision. "Ich hatte das schon abgehakt, weil ich dachte, es soll alles im selben halben Jahr passieren. (...) Im nächsten Jahr ist es dann passiert. Es war nur Blech. Aber es war ein Typ mit einer Mütze, der aufgeregt hin- und hergerannt ist. Und das Auto war Schrott. Und ich habe gedacht: "Das darf doch wohl nicht wahr sein!"", schilderte sie gegenüber Bunte.de.

Die Schauspielerin selbst blieb offenbar glücklicherweise unverletzt. An das Treffen mit der Wahrsagerin konnte sie sich noch detailreich erinnern: "Ich hatte es mit jemandem zu tun, der durchaus was von seinem Fach versteht. Es war sehr aufschlussreich." Anlass für die Anekdote ist ihre neue Rolle in der Audible-Produktion "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung". Darin leiht sie ausgerechnet Sybill Trelawney ihre Stimme – der Hogwarts-Professorin, die Wahrsagen unterrichtet und für ihre finsteren Prophezeiungen bekannt ist. Mit der Welt des berühmten Zauberlehrlings ist die Schauspielerin aber nicht erst seit ihrem neuen Projekt vertraut. Sechs Jahre lang las Annette die Romane in gemeinsamen Urlauben ihren Kindern und deren beiden Cousins vor.

Irgendwann wären die Kinder zwar alt genug gewesen, um das Vorlesen selbst zu übernehmen. Sie wollten jedoch lieber bei Annettes Version bleiben. Schließlich hatte sie den Figuren längst ihre ganz eigenen Stimmen verliehen – ein Wechsel hätte aus Sicht der Kinder nur für Verwirrung gesorgt. Nun steht das Vorlesen aber wieder auf dem Programm: Kurz vor dem Interview stand Annette in Berlin bei einer Live-Lesung mit Daniel Brühl (48), Armin Rohde (71) und Kostja Ullmann (42) auf der Bühne. Abseits ihrer Arbeit ist die Schauspielerin seit vielen Jahren fest verwurzelt. Ihren Partner Johannes Wünsche lernte sie im Jahr 1999 kennen. Am 30. August 2002 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Damit gehen Annette und Johannes inzwischen seit 27 Jahren gemeinsam durchs Leben und sind seit über zwei Jahrzehnten verheiratet.

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Getty Images Annette Frier bei der lit.cologne 2022

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Imago Caroline Frier und Annette Frier beim Blauer Panther - TV & Streaming Award 2026 in München

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