Daniel Radcliffe wählt seine Rollen heute auch als Vater aus

Daniel Radcliffe (37) denkt bei der Wahl seiner Rollen heute nicht mehr nur an sich selbst. Seit er Vater ist, spielt auch sein kleiner Sohn eine wichtige Rolle, wenn er sich für oder gegen ein Projekt entscheidet. Das verriet der Schauspieler jetzt im Gespräch mit People bei der Weltpremiere des Netflix-Animationsfilms "Steps" im New Yorker Plaza Hotel. Als Vater seien ihm Geschichten, die sich für die ganze Familie eignen, inzwischen besonders wichtig. In dem neuen Streifen spricht Daniel den Prinzen und hat dabei schon die Zukunft im Blick. "Ich mache gerne Filme, die irgendwann auch mein Kind sehen kann", betonte der frühere Harry Potter-Star im Gespräch mit dem Magazin. Aktuell dürfte der Dreijährige für den Animationsfilm allerdings noch ein wenig zu jung sein. Lange warten muss Daniel nach eigener Einschätzung aber wohl nicht mehr. Auf die Frage, ob sein Sohn "Steps" bereits sehen könne, antwortete er: "Vielleicht noch nicht ganz, aber bald."

Für Daniel ist die Arbeit hinter dem Mikrofon ohnehin eine Herzensangelegenheit. "Ich habe Synchronarbeit schon immer geliebt. Das macht wirklich, wirklich Spaß", schwärmte er gegenüber dem Newsportal. In "Steps" wird das bekannte Märchen von Cinderella aus einem ganz neuen Blickwinkel erzählt: Statt der berühmten Prinzessin stehen diesmal ihre angeblich so bösen Stiefschwestern im Fokus. Trotzdem hat die Titelheldin für Daniel nichts von ihrer Faszination verloren. "Sie ist eine Außenseiterin, und es gibt vieles an dieser Figur, mit dem wir traditionell mitfiebern", erklärte der Schauspieler. Für den Film versammelt sich eine beeindruckende Riege an Stars im Tonstudio: Neben ihm sind Amanda Seyfried (40), Ali Wong, Nikki Glaser (42), Bette Midler (80) und Stephanie Hsu (35) im Sprechercast zu hören. Alyce Tzue und John Ripa übernahmen die Regie. Amy Poehler (55) war unter anderem als Produzentin an dem Film beteiligt. Bis Familien das Ergebnis zu Hause streamen können, dauert es nur noch wenige Tage: "Steps" erscheint am 20. November 2026 bei Netflix.

Privat ist Daniel schon seit vielen Jahren mit Erin Darke liiert. Die beiden Schauspieler hatten sich 2012 am Set des Films "Kill Your Darlings" kennengelernt. Im April 2023 wurden sie schließlich Eltern eines Sohnes. Ihr Familienleben schirmt das Paar jedoch konsequent von der Öffentlichkeit ab. Sogar den Namen ihres Kindes haben Daniel und Erin bislang nicht verraten. Der Junge ahnt bisher auch nichts davon, dass sein Vater ein weltberühmter Star ist. Vor allem seine Vergangenheit als Hauptdarsteller der "Harry Potter"-Filme möchte Daniel so lange wie möglich vor ihm geheim halten. Im Interview mit der New York Times hatte er damals verraten: "Weiß mein Sohn, wer Harry Potter ist? Nein, noch nicht." Eine DVD auf dem Küchentisch hatte der Schauspieler sogar für einen kleinen Test genutzt. Er hatte seinen Sohn gefragt, wer auf dem Cover zu sehen sei. Das Ergebnis freute ihn: "Er hat mich nicht erkannt, was großartig ist."

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Vorführung von "Kill Your Darlings" im Metrograph in New York, 05. Oktober 2025

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Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2026 in New York

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