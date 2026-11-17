Prinz Harry (42) hat sich auf ganz eigene Weise an einem langjährigen Begleiter gerächt. Wie Royalfotograf Arthur Edwards in seinem neuen Buch "Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family" verrät, wurde er im Jahr 2015 Opfer eines ungewöhnlichen Streichs des Herzogs von Sussex. Bei einem Termin in einem Jugendzentrum in Māngere, unweit des Flughafens von Auckland in Neuseeland, drückte Harry dem Fotografen kurzerhand seine mit lila Farbe bedeckte Hand auf den kahlen Kopf. Die anwesenden Kinder lachten beim Anblick des großen Handabdrucks lauthals los. "Erwischt!", rief der Royal. Hinter der Aktion steckte ein Fernsehauftritt, den Arthur am selben Morgen absolviert hatte. Dort erzählte er, dass Harry selbst über seinen Haarausfall gesprochen hatte. Der Herzog von Sussex hatte diese persönliche Bemerkung jedoch nur in einem direkten Gespräch gemacht. Dass seine Worte anschließend einem großen TV-Publikum weitererzählt wurden, passte ihm offenbar nicht – und so folgte die farbenfrohe Retourkutsche.

Dabei hatte der Fotograf lediglich eine Szene vom Vortag wiedergegeben. In Whanganui war Harry von einer Frau angesprochen worden, die ihm sagte: "Sie sehen genauso aus wie Ihr Vater." Die Antwort des Prinzen fiel selbstironisch aus: "Ich bekomme eine Glatze wie mein Vater." Als Arthur sich später die Farbe vom Kopf wusch, wollte er von Harry wissen, was es mit dem Streich auf sich hatte. Der Royal nahm kein Blatt vor den Mund: "Weil du heute Morgen im Fernsehen warst und allen erzählt hast, dass ich eine Glatze bekomme." Harry erklärte auch, weshalb ihn der öffentliche Kommentar gestört hatte: "Das habe ich der Dame gesagt, aber ich wollte es nicht der ganzen Welt erzählen!" Arthur nahm den Vorwurf mit Humor. Statt sich zu rechtfertigen, entgegnete er dem Prinzen scherzhaft: "Willkommen im Club."

Lange währte der kleine Zwist nicht. Nach der Aussprache rieb Harry dem Fotografen freundschaftlich über den Kopf und witzelte über seine eigene Zukunft: "Es wird passieren, ich werde dir bald folgen." Arthur, der die britische Königsfamilie seit rund fünf Jahrzehnten fotografiert und Harry auf mehreren Auslandsreisen begleitete, wertet den Streich vor allem als Zeichen ihrer Vertrautheit. "Es war schön, dass er sich bei mir so entspannt fühlte, dass er das machen konnte", schreibt er rückblickend. Die Anekdote aus Neuseeland gehört nun zu den persönlichen Einblicken in seinen Erinnerungen. Das Buch "Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family" erschien Anfang November bei HarperCollins und blickt auf Arthurs außergewöhnlich lange Laufbahn im Umfeld der Royals zurück.

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Getty Images Prinz Harry zeigt seine bemalte Hand beim Besuch des Jugendzentrums Tyla in Auckland am 15. Mai 2015

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Imago Prinz Harry nimmt während seines Australienbesuchs am Scar Tree Walk im Birrarung Marr in Melbourne teil

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