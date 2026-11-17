Teyana Taylor (35) gibt überraschend private Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Die Musikerin und Schauspielerin zieht zwei Töchter groß: die sechsjährige Rue und die zehnjährige Junie. Sobald sie beruflich unterwegs ist, vermisst sie ihre Kinder sehr. Im Gespräch mit dem Magazin Allure räumte sie nun ein, dass ihr die Trennung von ihren Mädchen auf Reisen stark zusetzt. "Ich bekomme tatsächlich Trennungsangst und falle in kleine depressive Phasen, wenn ich nicht bei ihnen bin", gestand sie offen. Erschwerend kommt hinzu, dass Teyana beruflich gerade so gefragt ist wie nie zuvor. "Es ist eines der arbeitsreichsten und erfolgreichsten Jahre meiner Karriere, und ich versuche, das mit dem Muttersein in Einklang zu bringen", erklärte sie weiter. Der Spagat zwischen vollem Terminkalender und Familienleben sorgt bei ihr für einen inneren Zwiespalt. Auf der einen Seite stehen die großen Chancen in ihrem Job, auf der anderen Seite steht der Wunsch, für ihre Kinder da zu sein.

In dem Gespräch mit Allure sprach die Sängerin auch darüber, wie sie von anderen wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung entspricht jedoch oft kaum ihrem tatsächlichen Charakter, da ihr auffälliges Äußeres regelmäßig zu Fehlinterpretationen führt. "Ich habe markante Gesichtszüge. Ich sehe sehr androgyn aus, und ich glaube, die Leute fühlen sich schon eingeschüchtert, wenn sie mich nur ansehen", schilderte Teyana. Deshalb werde ihr auch kaum Nachsicht entgegengebracht. "Sie behandeln mich, als wäre ich hart, obwohl ich eigentlich eine Prinzessin bin. Ich bin einfach nur ein Mädchen", betonte sie. Die Darstellerin charakterisiert sich selbst als feinfühlig. Dementsprechend stark belasten sie auch böswillige Kommentare in den sozialen Netzwerken. "Mein Muskelgedächtnis ist Liebe. Es tut weh, wenn ich bestimmte Dinge über mich im Internet sehe, weil ich denke: 'Verdammt, ich dachte, die Leute würden sich freuen'", verriet sie dem Magazin.

Beruflich erlebt Teyana derzeit einen Höhepunkt. Für ihre Rolle in Paul Thomas Andersons (56) Actionthriller "One Battle After Another" wurde sie für einen Oscar nominiert, außerdem gewann sie bereits einen Golden Globe. Ihren großen Erfolg in Hollywood unbeschwert auszukosten, fiel ihr trotz des breiten Lobs keineswegs leicht. Vielmehr war es ihr ein großes Anliegen, bodenständig zu bleiben und sich nicht zu stark auf bloße Resultate zu fixieren. Im Podcast "The Awardist" beschrieb sich die Musikerin als große Träumerin. Dass sie im selben Jahr sowohl "Saturday Night Live" moderieren durfte als auch eine Oscarnominierung erhielt, überwältigte sie nach eigener Aussage. Besonders berührt zeigte sie sich bei dem Gedanken, dass nun kleine Mädchen sie bei der Preisverleihung sehen. Schließlich saß Teyana früher selbst als Kind vor dem Bildschirm und verfolgte die Oscars. Heute ist sie selbst Teil der glamourösen Veranstaltung.

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Getty Images Teyana Taylor bei den Billboard Women In Music 2026 im Hollywood Palladium in Los Angeles

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Getty Images Teyana Taylor beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton, Beverly Hills, 10. Februar 2026

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