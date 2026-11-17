Matthias Reim (68) hat seinen Alltag am Bodensee kräftig umgekrempelt. Wie der Sänger in der MDR-Sendung "Riverboat" berichtete, gab er seine bisherige Villa auf und zog mit seiner Frau Christin Stark (37) und der gemeinsamen Tochter Zoe in eine deutlich kleinere Wohnung ganz in der Nähe. Beim Umzug ist es aber nicht geblieben: Der Musiker hat sich auch von großen Teilen seines Fuhrparks getrennt. Seine Garage hat Matthias gründlich geleert: Zehn Motorräder wurden verkauft, zudem trennte er sich von seinem Boot. Hinter dem großen Ausmisten steckt für den Musiker vor allem der Wunsch, Dinge loszulassen, die er kaum noch nutzt. So will er Platz für Neues schaffen. Der Umzug in die kleinere Wohnung und der Verkauf der Fahrzeuge gehören für den Sänger also zusammen.

In der Talkshow erklärte Matthias, dass vor allem sein voller Terminkalender den Ausschlag gegeben habe. Beim Blick auf seinen Tourplan für das kommende Jahr sei ihm klar geworden, dass für ausgedehnte Fahrten kaum Zeit bleiben würde. In "Riverboat" erklärte er: "Es gibt mal so Zeiten, wo man sich erneuern muss und die Sachen, die immer nur rumstehen." Seine Motorräder hätten in der Garage letztlich fast nur noch Platz beansprucht. "Ich komme nicht dazu", stellte der "Verdammt, ich lieb' dich"-Interpret in der MDR-Sendung fest. Das Aussortieren bringt zugleich einen ganz praktischen Vorteil für Christin mit sich. Matthias scherzte, man mache dadurch Platz in der Garage, "dass deine Frau auch mal in die Garage fahren darf im Sommer". Im neuen Alltag auf weniger Fläche hat die leerere Garage also einen ganz praktischen Vorteil für das Paar. Christin kann ihr Auto in den Sommermonaten jetzt ebenfalls dort parken, statt einen Platz neben den vielen Maschinen ihres Mannes suchen zu müssen.

Dass Matthias sich von seinen Motorrädern trennen wollte, hatte sich bereits angedeutet. Ursprünglich hatte der Familienvater sogar vor, zwölf Maschinen abzugeben. Der Grund war schon damals derselbe: Wegen seiner Tourneen in diesem und im kommenden Sommer kommt er kaum noch zum Fahren. Komplett verzichten möchte der Musiker auf sein Hobby allerdings nicht. Zwei Motorräder hat er behalten, mit denen er weiterhin gelegentlich ausfahren und auch längere Touren unternehmen kann. Neben den zehn verkauften Maschinen musste auch ein weiterer langjähriger Freizeitbegleiter gehen: Matthias verkaufte sein Boot, das er zuvor 13 Jahre lang besessen hatte. Damit hat sich der Familienvater gleich von mehreren Dingen verabschiedet, die ihn über viele Jahre in seiner Freizeit begleitet haben.

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Imago Matthias Reim bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" am 9. November 2026 in Leipzig

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Getty Images Matthias Reim und Christin Stark

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