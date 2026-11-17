Amanda Seyfried (40) hat für ein ungewöhnliches Filmprojekt einiges riskiert. Für die Dokumentation "You Can See Everything" von Nathan Fielder und Lance Oppenheim kehrte die Schauspielerin heimlich in die Rolle von Elizabeth Holmes zurück. Die Gründerin des einstigen Bluttest-Unternehmens Theranos hatte sie bereits in der Miniserie "The Dropout" verkörpert, für die sie mehrere Preise erhielt. Diesmal stand sie für nachgestellte Szenen vor der Kamera. In einem gemeinsamen Rolling-Stone-Interview mit den beiden Regisseuren sprach Amanda erstmals ausführlicher über ihre Entscheidung. Sie sagte zu, ohne sich zuvor mit ihrem Team abzustimmen. Gleichzeitig hatte sie Angst, dass das ungewöhnliche Engagement ihre Karriere "zerstören" könnte. Was sie dennoch dazu bewog, erklärte sie so: "Für mich als Schauspielerin, als Künstlerin, natürlich auch als Mutter, aber ebenso als Mensch, der gerne arbeitet, ist es wichtig, Dinge zu finden, die ich noch nie zuvor gemacht habe. Ich möchte mich auf Dinge einlassen, die mir auf eine ganz bestimmte Weise Angst machen." Ihre Beteiligung an dem Film blieb lange ein Geheimnis. Weder in den Teasern und Trailern noch bei den Presseterminen wurde sie erwähnt. Erst nach etwa der Hälfte des 174-minütigen Films taucht sie überraschend auf.

Den Kontakt zu Nathan hatte Emma Stone (38) hergestellt. Amanda ging zunächst davon aus, dass der Filmemacher lediglich ihre Einschätzung zu seinem Material hören wollte. "Als du gesagt hast, du hättest 90 Minuten Filmmaterial, das ich mir ansehen und mit dir durchgehen soll, dachte ich: 'Oh, er möchte einfach nur meinen Rat'", erinnerte sie sich. Nathan stellte im Interview klar, dass Amanda aufgrund der journalistischen Standards einer Dokumentation weder Drehbücher noch Dialoge absegnen durfte. Während der Dreharbeiten begegnete die Schauspielerin auch den Kindern von Elizabeth und ihrem Partner Billy Evans. Bei diesem Treffen klingelte plötzlich das Telefon. Wie Amanda berichtete, war tatsächlich die inhaftierte Unternehmerin am anderen Ende der Leitung und rief aus dem Gefängnis an. Für zusätzliche Spannung sorgte ein Abendessen in Billys Haus. Dort konfrontierte er die Schauspielerin damit, dass sie Charlie Kirk zuvor als "hasserfüllt" bezeichnet hatte. Die Situation habe sich für Amanda "gefährlich" angefühlt. "Es gab keinen Grund für ihn, so aggressiv zu werden", erklärte sie. Seit der persönlichen Begegnung habe sich ihr Eindruck von Billy "nur noch verschlechtert".

"You Can See Everything" begleitet Elizabeth während ihrer letzten 34 Tage in Freiheit. Am 30. Mai 2023 trat sie eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten an. Sie war wegen Betrugs an Investoren ihres Unternehmens Theranos verurteilt worden. Die Filmemacher erhielten umfassenden Zugang zu ihrem Zuhause und ihrem persönlichen Umfeld. Die knapp dreistündige Produktion des Filmstudios A24 feierte überraschend beim Telluride Film Festival in Colorado Premiere. Seit dem 16. Oktober ist sie in den US-Kinos zu sehen. Innerhalb von vier Wochen spielte die Dokumentation dort 80 Millionen US-Dollar ein und ist damit bereits die zweiterfolgreichste nichtmusikalische Dokumentation der nordamerikanischen Kinogeschichte. Zudem gewann der Film fünf Critics Choice Documentary Awards, darunter die Auszeichnung als bester Dokumentarfilm. Amanda hatte Elizabeth bereits 2022 in "The Dropout" dargestellt und dafür einen Emmy sowie einen Golden Globe erhalten. Bis zur Enthüllung ihrer erneuten Rolle wich sie Fragen zu Elizabeth bei Interviews und auf roten Teppichen konsequent aus. Nachdem ihre Beteiligung schließlich öffentlich geworden war, verriet Amanda dem Magazin People auf dem roten Teppich, sie sei "erleichtert" und "aufgeregt".

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Getty Images Amanda Seyfried besucht die Weltpremiere des Netflix-Animationsfilms "Steps" in New York

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Imago Elizabeth Holmes. 2019

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