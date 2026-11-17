Lily James (37) und Lucas Bravo (38) heizen die Gerüchte um eine mögliche Romanze erneut an. Am Sonntagabend zeigten sich die beiden Schauspieler gemeinsam auf der Afterparty der Governors Awards im Chateau Marmont in Los Angeles. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind Lily und der Emily in Paris-Darsteller bei ihrer Ankunft Seite an Seite zu sehen. Die beiden wirkten ausgelassen, lachten miteinander und schienen sichtlich gute Laune zu haben. Dabei ist es längst nicht das erste Mal, dass das Duo gemeinsam gesichtet wurde: Bereits seit dem Sommer treten die Britin und der Franzose immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit auf. Ob zwischen ihnen tatsächlich mehr als Freundschaft besteht, ist allerdings weiterhin unklar. Weder Lily noch Lucas haben eine Beziehung bislang offiziell bestätigt. Das Portal kontaktierte die Sprecher der beiden Stars mit einer entsprechenden Anfrage, erhielt zunächst jedoch keine Antwort.

Noch vor der Party hatte Lily die 17. Governors Awards im Ray Dolby Ballroom im Ovation Hollywood besucht. Dort zog sie in einem schimmernden silbernen Kleid der Designerin Tamara Ralph alle Blicke auf sich. Für den späteren Abend im Chateau Marmont legte die Schauspielerin dann einen Outfitwechsel hin: Statt des eleganten Kleides trug sie nun ein schwarzes Minikleid, das sie mit einem Trenchcoat aus Leder kombinierte. Für einen farblichen Akzent sorgte eine rote Handtasche von Miu Miu in Krokodiloptik. Auch Lucas setzte bei seinem Auftritt auf Schwarz und erschien in einem Oberteil mit Reißverschluss. Dazu kombinierte er eine Sonnenbrille mit orange getönten Gläsern. Die beiden waren an diesem Abend allerdings nicht die einzigen prominenten Gäste in dem Luxushotel, das für seine berühmte Kundschaft und seine Diskretion bekannt ist. Auch Cara Delevingne (34), Penélope Cruz (52) und Julianne Moore (65) ließen sich die Feier im Chateau Marmont nicht entgehen.

Erstmals wurden Lily und Lucas im August gemeinsam fotografiert. Damals entstanden Aufnahmen der beiden im El Silencio auf Ibiza. Seitdem häufen sich ihre gemeinsamen Auftritte. So besuchten sie im Oktober zusammen das Abschlusskonzert von Harry Styles (32) in New York. Außerdem verriet Lily in den sozialen Medien, gerade Französisch zu lernen. Lucas wurde in Frankreich geboren und spricht neben Französisch auch Englisch. Doch nicht nur ihre gemeinsamen Auftritte sorgten in der Vergangenheit für Gesprächsstoff: Auch das Liebesleben der beiden stand bereits in den Schlagzeilen. Laut Daily Mail trennte sich Lucas im September 2025 von seiner Schauspielkollegin Shailene Woodley (35). Lily wiederum wurde im Juni mit dem Musiker Alex Cameron in Verbindung gebracht. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über eine mögliche Liaison mit dem Stuntman Bobby Holland Hanton gegeben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lily James und Lucas Bravo

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Stephanie Branchu / Netflix © 2024 Lucas Bravo als Gabriel in "Emily in Paris"

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