DJ Ötzi kündigt großen Auftritt bei der NFL in München an

DJ Ötzi (55) steht vor einem echten Karrierehighlight! Der Sänger wird an diesem Sonntag, dem 15. November, bei der NFL in München auf der Bühne stehen. Rund 70.000 Menschen werden im Stadion erwartet, dazu kommen Millionen Zuschauer, die das Spektakel an den Bildschirmen verfolgen. Auf Instagram zeigt der Musiker, wie viel ihm dieser Auftritt bedeutet. "Das wird einer der größten Auftritte meines Lebens!!", schreibt er zu seinem Beitrag. Welcher Song dabei auf keinen Fall fehlen darf, verrät der Hashtag #heybaby. Die Footballfans sollten den Refrain von seinem Partyhit "Hey Baby" also besser schon mal üben. Damit am Sonntag auch wirklich niemand stumm auf seinem Platz sitzt, richtet der Entertainer in Großbuchstaben einen Aufruf an seine Fans: "ICH ZÄHL AUF EUCH, SEID IHR BEREIT?!" Leises Mitsummen ist bei diesem Auftritt also eher nicht vorgesehen.

In dem Reel, das DJ Ötzi auf Instagram teilt, blickt er auf einen früheren Auftritt zurück, bei dem er vor 6.000 Menschen gespielt hat. Dieser Kulisse stellt er das bevorstehende NFL-Spiel gegenüber und fragt seine Follower, wie sich wohl 70.000 Fans am Sonntag anhören werden. In dem Clip ist der Sänger mit seiner typischen weißen Mütze zu sehen, wie er über eine lange Bühne läuft. An seiner Seite tanzen mehrere Tänzerinnen, während sich davor eine dicht gedrängte Menge versammelt hat. Schon bei diesen Bildern geht es ordentlich zur Sache. In München soll das Ganze nun aber noch einmal um ein Vielfaches größer werden. Die Vorstellung von den Massen im Stadion lässt den Sänger offenbar nicht kalt: "70.000 Menschen im Stadion und Millionen vor den Bildschirmen … ich habe Gänsehaut, während ich das schreibe", gibt er auf Instagram zu.

Ganz neu ist die NFL-Welt für DJ Ötzi allerdings nicht. Erst rund sechs Wochen zuvor hatte er bei der NFL-Wiesn in München vorbeigeschaut. In der Ochsenbraterei trat er damals ohne vorherige Ankündigung vor die Gäste im Festzelt und sorgte für ordentlich Stimmung. Mit Songs wie "Hey Baby", "Sweet Caroline" und "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" brachte er die Besucher zum Mitsingen und Tanzen. Unter den Feiernden waren auch einige bekannte Gesichter: Betty Taube (31), Vanessa Tamkan (29) und Theo Carow (30) ließen sich die Überraschung nicht entgehen und feierten mit. Damals waren es noch die Bierbänke eines Festzelts, jetzt wartet auf DJ Ötzi ein ausverkauftes Stadion. Sein nächster NFL-Auftritt in München fällt damit deutlich größer aus als die Wiesn-Sause.

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Imago DJ Ötzi bei den Schlagerchampions in Berlin, Januar 2026

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Instagram / dj_oetzi DJ Ötzi, Oktoberfest 2026

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