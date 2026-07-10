Erster Film: Apple Martin brilliert am Set mit Owen Wilson

Apple Martin (22) steht derzeit in Los Angeles vor der Kamera – und das gleich neben Hollywoodstar Owen Wilson (57). Die Tochter von Gwyneth Paltrow (53) dreht dort Szenen für ihren ersten Spielfilm "Paris Paramount", eine Romantikkomödie von Warner Bros. Pictures mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, wurden sie auf dem Filmset bei Außenaufnahmen gesichtet. Regie führt die erfahrene Filmemacherin Nancy Meyers, die das Projekt als semi-autobiografisch beschreibt. Der Film handelt von ehemaligen Branchenpartnern, die sich bei den Dreharbeiten zu einem gemeinsamen Film wiederfinden.

Neben Owen dreht Apple auch Szenen mit weiteren bekannten Gesichtern: Rich Sommer (48), der aus der Serie "Mad Men" bekannt ist, Erin Doherty, die in The Crown Prinzessin Anne (75) verkörperte, sowie Tony Hale (55), der durch "Arrested Development" und "Veep" Bekanntheit erlangte. Das Ensemble des Films ist insgesamt hochkarätig besetzt – auch Penélope Cruz (52), Jude Law (53) und Kieran Culkin (43) gehören zur Besetzung. Penélope schwärmte zuletzt in der Sendung "Hot Ones" von der Produktion: "Ich liebe es so sehr, und ich spiele eine Schauspielerin. Ich spiele also die Figur, die sie spielt. Das sind zwei Charaktere in einem." Die Dreharbeiten sollen noch bis September laufen.

Für Apple ist das Filmprojekt ein großer Schritt – und gleichzeitig eine Rückkehr zu den familiären Wurzeln. Schauspiel liegt ihr gewissermaßen im Blut: Ihre Mutter Gwyneth ist ein gefeierter Hollywood-Star, und ihre Großmutter Blythe Danner (83) ist ebenfalls eine bekannte Schauspielerin, unter anderem aus der "Meet the Parents"-Reihe. Interessanterweise verbindet auch Gwyneth und Owen Wilson eine gemeinsame Vergangenheit vor der Kamera: Die beiden standen bereits 2001 in Wes Andersons schwarzer Komödie "The Royal Tenenbaums" gemeinsam vor der Kamera. Musikkarriere und Schauspielerei hat Apple bereits miteinander kombiniert – als Markenbotschafterin von Chloé war sie zuletzt auch in der Öffentlichkeit präsent. Vor der Filmkarriere hatte sie mit der Musikgruppe Jade Street erste Bühnenerfahrungen gesammelt. "Paris Paramount" soll am 25. Dezember 2027 in den US-Kinos anlaufen.

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Getty Images Apple Martin bei der New Yorker Premiere von "Marty Supreme"

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Getty Images Owen Wilson, Schauspieler

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Getty Images Penélope Cruz bei der Abschlusszeremonie der 79. Filmfestspiele von Cannes im Palais des Festivals, 23. Mai 2026

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